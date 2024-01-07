Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Ливерпулем
Украинский защитник еще не восстановился после травмы
Сегодня, 7 января «Арсенал» в центральном матче 1/32 финала Кубка Англии в Лондоне примет «Ливерпуль». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
Украинский защитник Александр Зинченко не вошел в заявку «Арсенала» на матч. Он еще не успел восстановиться после травмы, из-за которых пропустил предыдущий матч против «Фулхэма».
Составы команд:
«Арсенал»: Рэмсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Нельсон, Хаверц
«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Конате, Куанса, Александер-Арнольд, Джонс, Мак Аллистер, Эллиотт, Диас, Гапкпо, Нуньес
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