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  4. Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Ливерпулем
Кубок Англии
07 января 2024, 17:59 |
573
0

Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Ливерпулем

Украинский защитник еще не восстановился после травмы

07 января 2024, 17:59 |
573
0
Зинченко – вне заявки Арсенала на матч с Ливерпулем
ФК Арсенал

Сегодня, 7 января «Арсенал» в центральном матче 1/32 финала Кубка Англии в Лондоне примет «Ливерпуль». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

Украинский защитник Александр Зинченко не вошел в заявку «Арсенала» на матч. Он еще не успел восстановиться после травмы, из-за которых пропустил предыдущий матч против «Фулхэма».

Составы команд:

«Арсенал»: Рэмсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Нельсон, Хаверц

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Конате, Куанса, Александер-Арнольд, Джонс, Мак Аллистер, Эллиотт, Диас, Гапкпо, Нуньес

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Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль Кубок Англии по футболу стартовые составы Александр Зинченко травма
Источник Sport.ua
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