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Украина. Премьер лига
07 января 2024, 17:48 | Обновлено 07 января 2024, 17:54
2326
6

Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка

У Евгения есть вариант с продолжением карьеры в Украине

07 января 2024, 17:48 | Обновлено 07 января 2024, 17:54
2326
6
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
ЧФР Клуж. Евгений Коноплянка 

3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой «ЧФР Клуж» по обоюдному согласию. Изначально соглашение было рассчитано на 2 сезона с опцией пролонгации на еще один год.

По информации источника, у Коноплянки в настоящее время есть предложения продолжить карьеру в чемпионатах Азербайджана, Казахстана, Китая и Индонезии.

Кроме этого, сообщается о заинтересованности Коноплянкой украинскими командами.

В этом сезоне на счету Коноплянки 4 матча за «ЧФР Клуж», в которых он сыграл 54 минуты. В последний раз Евгений выходил на поле 6 ноября.

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трансферы свободный агент Евгений Коноплянка ЧФР Клуж
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Комментарии 6
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avk2307
Найвірогідніше тоді Азербайджан
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+1
December 32
В Ингулец на минималку + сторож стадиона по совместительству.
А жаль...  Как он хорошо сербам отгрузил.
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0
moysha
Толку не буде ніде.
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0
Владислав Рейский
Польшу и Румынию "покорил", можно еще пару лет продолжать)
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0
fc_tre_penne
а ще є чемпіонати Андорри, Сан-Марино. Але мабуть ще й в збірну потрапить)))
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-1
stop2018
А може в ЗСУ!!!!
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-1
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