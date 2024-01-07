Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
У Евгения есть вариант с продолжением карьеры в Украине
3 января 2024 года 34-летний украинский футболист Евгений Коноплянка официально расторг контракт с румынской командой «ЧФР Клуж» по обоюдному согласию. Изначально соглашение было рассчитано на 2 сезона с опцией пролонгации на еще один год.
По информации источника, у Коноплянки в настоящее время есть предложения продолжить карьеру в чемпионатах Азербайджана, Казахстана, Китая и Индонезии.
Кроме этого, сообщается о заинтересованности Коноплянкой украинскими командами.
В этом сезоне на счету Коноплянки 4 матча за «ЧФР Клуж», в которых он сыграл 54 минуты. В последний раз Евгений выходил на поле 6 ноября.
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