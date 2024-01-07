Дженнаро ГАТТУЗО: «Двое суток ждал Гвардиолу под базой Баварии»
Тренер «Марселя» – о встрече с Жузепом Гвардиолой
Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо рассказал о том, как когда-то двое суток простоял под тренировочной базой «Баварии», надеясь на встречу с Жузепом Гвардиолой, который в 2013 – 2016 годах тренировал чемпионов Германии:
«Как-то я двое суток простоял возле тренировочной базы «Баварии», пожелав встретиться с Гвардиолой.
Я никого не просил представить меня ему, мне не нравится так делать. В итоге он появился и узнал меня, но на тот момент прошло уже два дня. Мы с моим помощником Джиджи просто замерзли от холода».
Ранее сообщалось о том, что следующим летом Гаттузо может вернуться в Серию А.
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