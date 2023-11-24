Гаттузо может вернуться в Серию А следующим летом

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо следующим летом может вернуться к работе в Серии А. По информации итальянского издания Tuttosport, в слугах 45-летнего специалиста заинтересован «Торино».

Контракт нынешнего тренера команды Ивана Юрича истекает летом 2024 года. Недавно стороны прервали переговоры по поводу продления контракта. Контракт Гаттузо с «Марселем» такде истекает летом 2024 года.

Кроме Гаттузо, президент «Торино» Урбано Каиро также рассматривает кандидатуры Игора Тудора и наставника «Болоньи» Тиаго Мотты. Однако оба ждут предложений от более статусных клубов, чем «Торино».