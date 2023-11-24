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  4. Гаттузо может вернуться в Серию А следующим летом
Италия
24 ноября 2023, 22:29 |
244
0

Гаттузо может вернуться в Серию А следующим летом

На тренера «Марселя» претендует «Торино»

24 ноября 2023, 22:29 |
244
0
Гаттузо может вернуться в Серию А следующим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо следующим летом может вернуться к работе в Серии А. По информации итальянского издания Tuttosport, в слугах 45-летнего специалиста заинтересован «Торино».

Контракт нынешнего тренера команды Ивана Юрича истекает летом 2024 года. Недавно стороны прервали переговоры по поводу продления контракта. Контракт Гаттузо с «Марселем» такде истекает летом 2024 года.

Кроме Гаттузо, президент «Торино» Урбано Каиро также рассматривает кандидатуры Игора Тудора и наставника «Болоньи» Тиаго Мотты. Однако оба ждут предложений от более статусных клубов, чем «Торино».

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Дженнаро Гаттузо Марсель Торино Иван Юрич Тиаго Мотта Болонья Игор Тудор
Источник Tuttosport
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