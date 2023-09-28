ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо возглавил бывший клуб Малиновского

«Марсель» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо. Контракт с 45-летним итальянским специалистом рассчитан лишь до конца текущего сезона.

На посту главного тренера «Марселя» Гаттузо заменил Марселино Тораля, который покинул клуб из-за угроз со стороны фанатов, которые были недовольны работой тренерского штаба. Летом «Марсель» избавился от украинского полузащитника Руслана Малиновского, которого отдали в аренду в «Дженоа».

Ранее Гаттузо также рассматривали на пост главного тренера «Лиона».