Франция28 сентября 2023, 20:59 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо возглавил бывший клуб Малиновского
Итальянский специалист будет работать с «Марселем»
28 сентября 2023, 20:59 |
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«Марсель» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо. Контракт с 45-летним итальянским специалистом рассчитан лишь до конца текущего сезона.
На посту главного тренера «Марселя» Гаттузо заменил Марселино Тораля, который покинул клуб из-за угроз со стороны фанатов, которые были недовольны работой тренерского штаба. Летом «Марсель» избавился от украинского полузащитника Руслана Малиновского, которого отдали в аренду в «Дженоа».
Ранее Гаттузо также рассматривали на пост главного тренера «Лиона».
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