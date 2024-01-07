Не только Зинченко. Форвард Арсенала рискует пропустить матч с Ливерпулем
Габриэл Жезус получил повреждение
Сегодня, 7 января в 18:30 состоится матч 1/32 финала между «Арсеналом» и «Ливерпулем».
Накануне матча травму колена получил нападающий «канониров» Габриэл Жезус и теперь рискует пропустить матч с мерсисайдцами.
Daily Mai сообщает, что неизвестно, какая сейчас тяжесть травмы у Жезуса и сколько он может пропустить. Отмечается, что это уже не первая травма колена у бразильца, раньше он выбивал уже на долгое время.
Напомним, в «Арсенала» в последних матчах из-за травмы также не играл украинец Александр Зинченко. Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета прокомментировал травму украинского защитника.
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