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WTA
07 января 2024, 16:43 | Обновлено 07 января 2024, 16:48
713
1

Стали известны котировки на украинское дерби между Калининой и Костюк

Ангелина и Марта сыграют в 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде

07 января 2024, 16:43 | Обновлено 07 января 2024, 16:48
713
1
Стали известны котировки на украинское дерби между Калининой и Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Марта Костюк

В ночь на 8 января состоится матч 1/32 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) между украинскими теннисистками Мартой Костюк (WTA 38) и Ангелиной Калининой (WTA 27).

Встреч состоится первым запуском. Время начала поединка – 02:30 по Киеву.

Небольшой фавориткой встречи букмекеры назвали Марту. Коэффициент на победу Костюк составляет 1.85. На Ангелину котировки чуть выше – 1.99.

На то, что Костюк выиграет в двух сетах, букмекеры дают 2.84. На 2:0 от Ангелины можно поставить с коэффициентом 3.10.

Победительница украинского дерби в 1/8 финала сыграет против Маркеты Вондроушовой или Александры Саснович.

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Марта Костюк Ангелина Калинина котировки букмекеров азарт WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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Yura Юрий
Костюк фаворит...страно
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