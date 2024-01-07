Стали известны котировки на украинское дерби между Калининой и Костюк

В ночь на 8 января состоится матч 1/32 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) между украинскими теннисистками Мартой Костюк (WTA 38) и Ангелиной Калининой (WTA 27).

Встреч состоится первым запуском. Время начала поединка – 02:30 по Киеву.

Небольшой фавориткой встречи букмекеры назвали Марту. Коэффициент на победу Костюк составляет 1.85. На Ангелину котировки чуть выше – 1.99.

На то, что Костюк выиграет в двух сетах, букмекеры дают 2.84. На 2:0 от Ангелины можно поставить с коэффициентом 3.10.

Победительница украинского дерби в 1/8 финала сыграет против Маркеты Вондроушовой или Александры Саснович.