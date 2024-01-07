Ангелина Калинина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 января украинские теннисистки Ангелина Калинина (№27 WTA) и Марта Костюк (№38 WTA) начнут выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 02:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, Костюк выиграла первый матч.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Маркеты Вондроушовой (№7 WTA) или Александры Саснович (№86 WTA).

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