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  4. Илья Марченко – Нерман Фатич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
07 января 2024, 15:24 |
49
0

Илья Марченко – Нерман Фатич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open

07 января 2024, 15:24 |
49
0
Илья Марченко – Нерман Фатич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

8 января украинский теннисист Илья Марченко (№220 ATP) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинец сразится против Нермана Фатича из Боснии и Герцеговины (№217 ATP). Встреча состоится 1-м запуском на корте №13. Время начала матча – 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель поединка сыграет против Хуана Мануеля Черундоло (№120 ATP) или Теренса Атмана (№144 ATP).

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Источник Sport.ua
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