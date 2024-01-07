Илья Марченко – Нерман Фатич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 января украинский теннисист Илья Марченко (№220 ATP) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинец сразится против Нермана Фатича из Боснии и Герцеговины (№217 ATP). Встреча состоится 1-м запуском на корте №13. Время начала матча – 01:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель поединка сыграет против Хуана Мануеля Черундоло (№120 ATP) или Теренса Атмана (№144 ATP).

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