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Australian Open
08 января 2024, 08:48 | Обновлено 08 января 2024, 09:00
316
0

На Australian Open 2024 отменен первый игровой день

Непогода внесла свои коррективы

08 января 2024, 08:48 | Обновлено 08 января 2024, 09:00
316
0
На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
Getty Images/Global Images Ukraine

Старт в квалификации Australian Open 2024 не был дан по плану.

Сообщается, что все матчи, которые были запланированы на первый игровой день отбора, 8 января, перенесены на 9-е число. Причиной такого решения стал дождь.

Как известно, в первый игровой день квалификации свою встречу должен был провести украинец Илья Марченко. Его соперник - Нерман Фатич из Боснии и Герцеговины.

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Australian Open 2024
Источник Большой теннис Украины
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