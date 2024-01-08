Australian Open08 января 2024, 08:48 | Обновлено 08 января 2024, 09:00
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На Australian Open 2024 отменен первый игровой день
Непогода внесла свои коррективы
08 января 2024, 08:48 | Обновлено 08 января 2024, 09:00
316
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Старт в квалификации Australian Open 2024 не был дан по плану.
Сообщается, что все матчи, которые были запланированы на первый игровой день отбора, 8 января, перенесены на 9-е число. Причиной такого решения стал дождь.
Как известно, в первый игровой день квалификации свою встречу должен был провести украинец Илья Марченко. Его соперник - Нерман Фатич из Боснии и Герцеговины.
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