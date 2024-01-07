Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Аделаиде
8 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
В матче первого раунда украинка сразится против Кэти Бултер из Великобритании (№57 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится 3-м запуском после матча Паолини – Букша. Ориентировочное время начала поединка – 05:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет четвертая встреча теннисисток, Цуренко еще не проигрывала.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Людмилы Самсоновой (№15 WTA) или Лауры Зигемунд (№92 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ига взяла первое очко для команды Польши
Украинский вингер «Челси» удачно пошел в прессинг