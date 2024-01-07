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  4. Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 января 2024, 14:49 |
217
1

Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Аделаиде

07 января 2024, 14:49 |
217
1
Леся Цуренко – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

8 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В матче первого раунда украинка сразится против Кэти Бултер из Великобритании (№57 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится 3-м запуском после матча Паолини – Букша. Ориентировочное время начала поединка – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча теннисисток, Цуренко еще не проигрывала.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Людмилы Самсоновой (№15 WTA) или Лауры Зигемунд (№92 WTA).

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Источник Sport.ua
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