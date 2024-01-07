Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде

Французский теннисист Гаэль Монфис поддержал Элину Свитолину после проигранного финала в Окленде.

«Какая борьба!

Не тот результат, который ты хотела, но я так невероятно горжусь тобой. Какое потрясающее начало года!

Поздравляем Коко с одержанной в тяжелой борьбе победой», – написал муж Элины.

Отметим, что Свитолина не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) – 7:6(4), 3:6, 3:6.