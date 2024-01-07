Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Гаэль гордится своей женой
Французский теннисист Гаэль Монфис поддержал Элину Свитолину после проигранного финала в Окленде.
«Какая борьба!
Не тот результат, который ты хотела, но я так невероятно горжусь тобой. Какое потрясающее начало года!
Поздравляем Коко с одержанной в тяжелой борьбе победой», – написал муж Элины.
Отметим, что Свитолина не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) – 7:6(4), 3:6, 3:6.
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