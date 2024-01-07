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  4. Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
WTA
07 января 2024, 14:29 |
551
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Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде

Гаэль гордится своей женой

07 января 2024, 14:29 |
551
1
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Элина Свитолина

Французский теннисист Гаэль Монфис поддержал Элину Свитолину после проигранного финала в Окленде.

«Какая борьба!

Не тот результат, который ты хотела, но я так невероятно горжусь тобой. Какое потрясающее начало года!

Поздравляем Коко с одержанной в тяжелой борьбе победой», – написал муж Элины.

Отметим, что Свитолина не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) – 7:6(4), 3:6, 3:6.

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Гаэль Монфис видео Элина Свитолина WTA Окленд Коко Гофф
Источник Twitter
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Комментарии 1
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anacreon
Ми і на фінал не сподівалися. Але якщо Еліна вже і нового сезону стала в фінал виходити, то будемо сподіватися, що інші підуть і повернення в топ-10.
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