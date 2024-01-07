Италия07 января 2024, 14:31 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала защитника Ювентуса
Дин Хёйсен продолжит карьеру в Риме
07 января 2024, 14:31 |
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«Рома» официально сообщила о подписании защитника «Ювентуса» Дина Хёйсена. Речь идет об аренде центрбека сборной Нидерландов U-19 до конца текущего сезона.
Хёйсен практически не играл в нынешнем сезоне за первую команду «Ювентуса». 18-летний защитник лишь однажды появился на 18 минут на замену в Серии А. Также на его счету 1 ассист в 11 матчах за вторую команду «Ювентуса» в Серии С. Контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2027 года.
Напомним, несколько дней назад «Рома» уволила спортивного директора.
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