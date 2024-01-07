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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала защитника Ювентуса
Италия
07 января 2024, 14:31 |
532
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала защитника Ювентуса

Дин Хёйсен продолжит карьеру в Риме

07 января 2024, 14:31 |
532
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома арендовала защитника Ювентуса
ФК Рома. Дин Хёйсен

«Рома» официально сообщила о подписании защитника «Ювентуса» Дина Хёйсена. Речь идет об аренде центрбека сборной Нидерландов U-19 до конца текущего сезона.

Хёйсен практически не играл в нынешнем сезоне за первую команду «Ювентуса». 18-летний защитник лишь однажды появился на 18 минут на замену в Серии А. Также на его счету 1 ассист в 11 матчах за вторую команду «Ювентуса» в Серии С. Контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, несколько дней назад «Рома» уволила спортивного директора.

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Рома Рим Ювентус трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Источник ФК Рома
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