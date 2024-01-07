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  4. «Он неправильно использует Мудрика». Эксперт раскритиковал Почеттино
Англия
07 января 2024, 14:00 | Обновлено 07 января 2024, 14:15
2938
15

«Он неправильно использует Мудрика». Эксперт раскритиковал Почеттино

Жюльен Лоренс – об игре «Челси» в этом сезоне

07 января 2024, 14:00 | Обновлено 07 января 2024, 14:15
2938
15
«Он неправильно использует Мудрика». Эксперт раскритиковал Почеттино
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино

Эксперт ESPN Жюльен Лоренс высказался об игре «Челси» в этом сезоне.

«Никто сейчас не скажет, что эта команда улучшается. Я не вижу никаких улучшений, в каждой игре мы видим одно и то же. Почеттино тренирует «Челси» с июля 2023 года, а на улице уже январь 2024 года и у команды нет никакого прогресса – защитники не участвуют в атаках, атакующие полузащитники также мало привлечены.

Почеттино неправильно использует Мудрика, он не использует скорость и темп украинца. Я не вижу сейчас в «Челси» хоть какой-то рисунок игры», – сказал эксперт.

В последнем матче «Челси» обыграл «Престон» и вышел в 1/16 кубка Англии. В АПЛ «синие» занимают десятое место с 28 очками.

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Маурисио Почеттино ESPN Челси Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник FourFourTwo
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Комментарии 15
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fifa2020
Гра покращувалася, но вернулась звезда Енцо пернандес і Мудрик знову без мяча!
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+2
Nikos
Він просто жертва сучасних работорговців. А в Баєрі за норм гроші з норм тренером і норм стадіоном все було б гаразд!!!
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+1
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Алекс 122
Когда мудрик переходил в челси то ясно было что у него ничего здесь не выйдет но срна возил его как собаку наверевке по лондону чтоб.раб не сбежал
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0
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DaVinci
Експертів розвелося... Де той Жульєн-бульйон, а де Почетіно. Якщо Мудрик не почав грати краще на фоні того, що команда починає по троху набирати обороти, значить проблема не в тренері
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0
Андрей Шевченко
пудрику не місце в АПЛ, він дебіл. Це говорив ще Френк Лемпард
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0
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Умник
Салат вкусный Жульен
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0
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Pavel_i_CO
Хай в рідний мєталіст яраславкага йде. У другій лізі Мурзіку як раз місце)
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-1
Лига конференций без динамо
Все кипрские дырявки уже тут горят как всегда ,а на ветку про лучшего вратаря Украины Толика Трубина боятся зайти 
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-2
Лига конференций без динамо
Дырявый клон самый первый отписался ,как же у него горит бедного 
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-7
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Лига Конференций Без Динамо
Действительно надо согласиться с опзшными п_драми – Мише не место в Челси. Теперь видно ,что ему ни место в таком клубе, ему надо что-то попроще. Может стоит вернуться в Шахтер?
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-9
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