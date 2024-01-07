«Он неправильно использует Мудрика». Эксперт раскритиковал Почеттино

Эксперт ESPN Жюльен Лоренс высказался об игре «Челси» в этом сезоне.

«Никто сейчас не скажет, что эта команда улучшается. Я не вижу никаких улучшений, в каждой игре мы видим одно и то же. Почеттино тренирует «Челси» с июля 2023 года, а на улице уже январь 2024 года и у команды нет никакого прогресса – защитники не участвуют в атаках, атакующие полузащитники также мало привлечены.

Почеттино неправильно использует Мудрика, он не использует скорость и темп украинца. Я не вижу сейчас в «Челси» хоть какой-то рисунок игры», – сказал эксперт.

В последнем матче «Челси» обыграл «Престон» и вышел в 1/16 кубка Англии. В АПЛ «синие» занимают десятое место с 28 очками.