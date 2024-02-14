Юрий ВИРТ: В Гамбурге Шахтер и Марсель сыграют вничью с обменом голами

15 февраля в Гамбурге футболисты донецкого «Шахтера» будут принимать в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы французский «Марсель».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт поделился своими ожиданиями от противостояния в Германии:

– Склоняюсь к тому, что фаворитом в этой паре является «Марсель», а в Гамбурге будет результативная ничья. Соперники обменяются забитыми мячами.

- Почему Вы по итогам двух поединков отдаете предпочтение французам?

Они находятся в лучшем игровом тонусе. Ведь для «горняков» это будет только первый официальный поединок в 2024 году, тогда как «Марсель» уже провел несколько туров в элитном дивизионе чемпионата Франции, который я считаю одним из лучших в Европе.

- Наверное, на Ваш прогноз также повлияли неубедительные выступления «горняков» на турецком этапе подготовки?

- В том, что «Шахтер» потерпел несколько поражений, я ничего страшного не вижу. При подготовке результат не на первом плане. Меня больше беспокоит невнятность тактического рисунка в спаррингах, во-вторых, даже не вспомню, когда еще «Шахтер» создавал так мало голевых моментов.

– Это можно объяснить сбитым прицелом нападающих или инертностью игроков, выполняющих роль подносчиков снарядов для бомбардиров?

– Я эту проблему рассматриваю в комплексе. Главное, что без забитых мячей не может быть побед. Также беспокоит, что из-за травмы колена много пропустил лидер «Шахтера» Тарас Степаненко. Прекрасно отдаю себе отчет, что капитан «горняков» с помощью медиков может успеть вернуться в строй еще до первого противостояния в Гамбурге, но будет ли находиться в боевой спортивной форме? Это очень важно, потому что не секрет, что Тарас едва ли не единственный среди «горняков», кто искусно действует в отборе. А это много будет значить именно в матче с «Марселем», который умело контролирует мяч.

– «Шахтер» достаточно активно поработал на трансферном рынке в этом году. Ожидаете, что кто-нибудь из новичков сможет «выстрелить» в поединках с «Марселем»?

- Нет, думаю, что наставник Марино Пушич будет делать ставку на тех исполнителей, которые защищали цвета «Шахтера» в Лиге чемпионов.

– Последние матчи «Марселя» убеждают в том, что подопечные Дженнаро Гаттузо даже на внутренней арене не производят впечатление непобедимой команды.

- Согласен, хотя попытки «горожан» действовать в остроатакующем стиле следует приветствовать. В конце концов, в их рядах есть нападающий очень высокого уровня – Пьер-Эмерик Обамеянг. Значит, «горнякам» нужно взять на вооружение такую тактическую схему, чтобы она усложняла жизнь французскому гранду. Ранее это «Шахтеру» неоднократно удавалось в противостоянии с соперником, шансы которого оценивались выше.

Более того, несмотря на молодость, футболисты «Шахтера» могут похвастаться немалым международным опытом. Как видите, у «горняков» есть свои преимущества. Очень хочется, чтобы уже завтра они принесли украинской команде значительные дивиденды в престижной Лиге Европы.