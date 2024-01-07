Интер «одел» своего игрока на фото, спрятав его трусы

Вчера миланский «Интер» в матче 19-го тура Серии А дома обыграл «Верону» со счетом 2:1. Победный гол на 94-й минуте забил Давиде Фраттези. Полузащитник сборной Италии так эмоционально праздновал забитый гол, что с него слезли шорты – весь мир увидел его нижнее белье.

В сети появилось немало фото Фраттези в нижнем белье. Выложил фото празднования хавбеком гола и официальный аккаунт «Интера» в Инстаграме. Однако при этом фото сотрудники клуба немного отредактировали, «надев» шорты на Фраттези:



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