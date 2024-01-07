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  4. ПОЧЕТТИНО: «Показали недостаточно желания в первом тайме»
Англия
07 января 2024, 10:12 |
288
0

ПОЧЕТТИНО: «Показали недостаточно желания в первом тайме»

Главный тренер «Челси» – о поединке Кубка Англии против «Престона» (4:0)

07 января 2024, 10:12 |
288
0
ПОЧЕТТИНО: «Показали недостаточно желания в первом тайме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Престоном» (4:0) в 1/16 финале Кубка Англии.

«Да, это была хорошая победа. Первый тайм был разочаровывающим. Мы начали не лучшим образом. В перерыве я сказал игрокам, что нам нужно повышать уровень энергии и скорости, чтобы соответствовать «Престону» в этом плане, ведь наш соперник был заряжен.

Второй тайм был кардинально иным. Мы доминировали, создавали моменты и заслужили победу. Мы показали недостаточно желания в первом тайме, а наш соперник был полон энергии.

В этом плане они были лучше. Этим я был разочарован, но во втором тайме мы вернулись на свой уровень и одержали заслуженную победу.

Мы молодая команда, которую нужно строить за счет результатов, а также игры, чтобы обрести уверенность. Будет тяжело, но мы с нетерпением ждем полуфинала Кубка лиги. Я думаю, что перед нами огромная ответственность, потому что мы «Челси». Конечно, я наслаждаюсь этим. Это давление. Я тренер, который любит побеждать и быть конкурентоспособным, но нам нужно уделять время молодым игрокам, чтобы они могли совершенствоваться и взрослеть».

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Маурисио Почеттино Челси Кубок Англии по футболу Престон пресс-конференция
Источник BBC
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