Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вместо россиянки. Цуренко получила новую соперницу на турнире в Аделаиде
WTA
07 января 2024, 10:16 |
618
0

Вместо россиянки. Цуренко получила новую соперницу на турнире в Аделаиде

Леся Цуренко стартует матчем с Кэти Бултер из Великобритании

07 января 2024, 10:16 |
618
0
Вместо россиянки. Цуренко получила новую соперницу на турнире в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 32) получила новую соперницу в первом круге хардового турнира WTA 500 в Аделаиде.

Изначально Леся должна была провести поединок против «нейтральной» спортсменки Анастасии Потаповой (WTA 28), но та снялась.

Новой оппоненткой Цуренко станет британка Кэти Бултер (WTA 57). Украинка хорошо знакома с этой соперницей, выиграв все три очные встречи на хардовых покрытиях.

Отметим, что на этом турнире также сыграют Марта Костюк и Ангелина Калинина, который проведут встречу между собой.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Марта Костюк – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE (матч отменен)
Костюк возглавила посев отбора на турнире WTA 500 в Аделаиде
Леся Цуренко WTA Аделаида Кэти Бултер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Теннис | 07 января 2024, 09:25 0
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»

Американка – о финале в Окленде

Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Футбол | 06 января 2024, 20:56 0
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании

Состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании

Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Теннис | 07.01.2024, 08:50
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Коко Гофф – Элина Свитолина. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Окленде
Теннис | 07.01.2024, 00:40
Коко Гофф – Элина Свитолина. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Окленде
Коко Гофф – Элина Свитолина. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Окленде
Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять титул в Окленде
Теннис | 06.01.2024, 12:46
Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять титул в Окленде
Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять титул в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
05.01.2024, 10:30 1
Футбол
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
05.01.2024, 12:57 16
Теннис
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
07.01.2024, 00:30 3
Футбол
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
06.01.2024, 09:05 32
Теннис
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2024, 00:05
Хоккей
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
05.01.2024, 10:15 15
Футбол
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
06.01.2024, 06:50 4
Теннис
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
06.01.2024, 21:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем