WTA07 января 2024, 10:16 |
618
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Вместо россиянки. Цуренко получила новую соперницу на турнире в Аделаиде
Леся Цуренко стартует матчем с Кэти Бултер из Великобритании
07 января 2024, 10:16 |
618
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 32) получила новую соперницу в первом круге хардового турнира WTA 500 в Аделаиде.
Изначально Леся должна была провести поединок против «нейтральной» спортсменки Анастасии Потаповой (WTA 28), но та снялась.
Новой оппоненткой Цуренко станет британка Кэти Бултер (WTA 57). Украинка хорошо знакома с этой соперницей, выиграв все три очные встречи на хардовых покрытиях.
Отметим, что на этом турнире также сыграют Марта Костюк и Ангелина Калинина, который проведут встречу между собой.
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