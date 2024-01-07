Вместо россиянки. Цуренко получила новую соперницу на турнире в Аделаиде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 32) получила новую соперницу в первом круге хардового турнира WTA 500 в Аделаиде.

Изначально Леся должна была провести поединок против «нейтральной» спортсменки Анастасии Потаповой (WTA 28), но та снялась.

Новой оппоненткой Цуренко станет британка Кэти Бултер (WTA 57). Украинка хорошо знакома с этой соперницей, выиграв все три очные встречи на хардовых покрытиях.

Отметим, что на этом турнире также сыграют Марта Костюк и Ангелина Калинина, который проведут встречу между собой.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА