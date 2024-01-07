Свитолина впервые проиграла финал турнира WTA, выиграв первый сет
Коко Гофф удалось то, что не делала ни одна из теннисисток до этого
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) – 7:6(4), 3:6, 3:6, впервые отдав победу в матче за титул после выигрыша первого сета.
Отметим, что это было всего четвертое поражение Свитолиной в 21-м финале турниров WTA. Ранее все ее поражения были в двух сетах. В 2016-м она проиграла Агнешке Радваньской в Цинциннати (1:6, 6:7), а также Петре Квитовой на малом Итоговом в Чжухае (4:6, 2:6). В 2019-м Элина уступила Эшли Барти на Итоговом турнире в Шэньчжэне (4:6, 3:6).
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