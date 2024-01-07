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  4. Свитолина впервые проиграла финал турнира WTA, выиграв первый сет
WTA
07 января 2024, 10:05 |
811
1

Свитолина впервые проиграла финал турнира WTA, выиграв первый сет

Коко Гофф удалось то, что не делала ни одна из теннисисток до этого

07 января 2024, 10:05 |
811
1
Свитолина впервые проиграла финал турнира WTA, выиграв первый сет
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) – 7:6(4), 3:6, 3:6, впервые отдав победу в матче за титул после выигрыша первого сета.

Отметим, что это было всего четвертое поражение Свитолиной в 21-м финале турниров WTA. Ранее все ее поражения были в двух сетах. В 2016-м она проиграла Агнешке Радваньской в Цинциннати (1:6, 6:7), а также Петре Квитовой на малом Итоговом в Чжухае (4:6, 2:6). В 2019-м Элина уступила Эшли Барти на Итоговом турнире в Шэньчжэне (4:6, 3:6).

По теме:
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Элина Свитолина WTA Окленд Коко Гофф
Источник Sport.ua
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Vlad Holl
Втома підвела і це було видно. А от перспективи на Австралію дуже гарні . Через недільку будемо вболівати .
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