Свитолина впервые проиграла финал турнира WTA, выиграв первый сет

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) – 7:6(4), 3:6, 3:6, впервые отдав победу в матче за титул после выигрыша первого сета.

Отметим, что это было всего четвертое поражение Свитолиной в 21-м финале турниров WTA. Ранее все ее поражения были в двух сетах. В 2016-м она проиграла Агнешке Радваньской в Цинциннати (1:6, 6:7), а также Петре Квитовой на малом Итоговом в Чжухае (4:6, 2:6). В 2019-м Элина уступила Эшли Барти на Итоговом турнире в Шэньчжэне (4:6, 3:6).