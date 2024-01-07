Свитолина прокомментировала поражение в финале турнира в Окленде

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение от третьей ракетки мира Коко Гофф в финале турнира в Окленде (7:6, 3:6, 3:6).

«Впервые играть на этом турнире – это был отличный опыт. Я хочу поздравить Коко и её команду с отличным стартом сезона и пожелать успехов на Открытом чемпионате Австралии. Я с удовольствием провела на этом турнире отличные матчи. Сегодня было тяжелое поражение, но надеюсь, что смогу приехать в Окленд и в следующем году и ещё поиграть здесь», – сказала украинка.

Отметим, что Элина проиграла всего 4 финал из 21 в своей карьере.