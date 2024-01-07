Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Лучшие моменты финала в Окленде между Свитолиной и Гофф
WTA
07 января 2024, 09:33 | Обновлено 07 января 2024, 09:34
263
1

ВИДЕО. Лучшие моменты финала в Окленде между Свитолиной и Гофф

Элина взяла первый сет, но американка в этот день была сильнее

07 января 2024, 09:33 | Обновлено 07 января 2024, 09:34
263
1
ВИДЕО. Лучшие моменты финала в Окленде между Свитолиной и Гофф
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) – 7:6(4), 3:6, 3:6.

Это была вторая встреча теннисисток. В 2021 году украинка обыграла Гофф во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

Со следующей недели украинка поднимется на две позиции в мировом рейтинге.

По теме:
Свитолина впервые проиграла финал турнира WTA, выиграв первый сет
Свитолина прокомментировала поражение в финале турнира в Окленде
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Элина Свитолина WTA Окленд Коко Гофф видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять титул в Окленде
Теннис | 06 января 2024, 12:46 6
Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять титул в Окленде
Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять титул в Окленде

Элина поборется с Коко за первый трофей WTA в 2024 году

Супертай-брейк на 28 поинтов. Определен второй финалист United Cup 2024
Теннис | 06 января 2024, 19:01 0
Супертай-брейк на 28 поинтов. Определен второй финалист United Cup 2024
Супертай-брейк на 28 поинтов. Определен второй финалист United Cup 2024

Германия вырвала победу у Австралии в матче смешанного разряда

Рыбакина уничтожила Соболенко в финале и выиграла титул WTA 500 в Брисбене
Теннис | 07.01.2024, 09:18
Рыбакина уничтожила Соболенко в финале и выиграла титул WTA 500 в Брисбене
Рыбакина уничтожила Соболенко в финале и выиграла титул WTA 500 в Брисбене
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Футбол | 07.01.2024, 00:30
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Кепа пропустил от команды из 4-го дивизиона. Реал вышел в 1/8 финала Кубка
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
Биатлон | 06.01.2024, 16:20
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
paw
Американка просто сильніша!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
06.01.2024, 09:05 32
Теннис
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
05.01.2024, 12:01 42
Теннис
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
06.01.2024, 20:56
Футбол
ФОТО. Роналду купил мегаособняк на Острове миллиардеров в Дубае
ФОТО. Роналду купил мегаособняк на Острове миллиардеров в Дубае
05.01.2024, 22:30
Футбол
«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина
«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина
05.01.2024, 13:58 4
Футбол
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
06.01.2024, 06:50 4
Теннис
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
06.01.2024, 09:46 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем