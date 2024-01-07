ВИДЕО. Лучшие моменты финала в Окленде между Свитолиной и Гофф

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) – 7:6(4), 3:6, 3:6.

Это была вторая встреча теннисисток. В 2021 году украинка обыграла Гофф во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.

Со следующей недели украинка поднимется на две позиции в мировом рейтинге.