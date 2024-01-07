WTA07 января 2024, 09:33 | Обновлено 07 января 2024, 09:34
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ВИДЕО. Лучшие моменты финала в Окленде между Свитолиной и Гофф
Элина взяла первый сет, но американка в этот день была сильнее
07 января 2024, 09:33 | Обновлено 07 января 2024, 09:34
263
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) не сумела выиграть титул на хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В финале соревнований украинка в трех сетах уступила третьей ракетке мира и чемпионке US Open 2023 Коко Гофф (США) – 7:6(4), 3:6, 3:6.
Это была вторая встреча теннисисток. В 2021 году украинка обыграла Гофф во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
Со следующей недели украинка поднимется на две позиции в мировом рейтинге.
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