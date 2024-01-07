Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
WTA
07 января 2024, 09:25 | Обновлено 07 января 2024, 09:26
1079
0

Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»

Американка – о финале в Окленде

07 января 2024, 09:25 | Обновлено 07 января 2024, 09:26
1079
0
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Третья ракетка мира и чемпионка US Open 2023 Коко Гофф прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в финале турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

«Я хочу поздравить Элину и ее команду. То, что она сделала, будучи мамой, так быстро вернулась на такой высокий уровень, вдохновляет... Но надеюсь, что я не скоро я смогу сделать также», – сказала Гофф после матча.

Отметим, что Свитолина сыграла в 21-м финале на уровне WTA и боролась за 18-й трофей.

По теме:
Свитолина впервые проиграла финал турнира WTA, выиграв первый сет
Свитолина прокомментировала поражение в финале турнира в Окленде
ВИДЕО. Лучшие моменты финала в Окленде между Свитолиной и Гофф
Элина Свитолина WTA Окленд Коко Гофф
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Футбол | 06 января 2024, 20:56 0
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании

Состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании

Супертай-брейк на 28 поинтов. Определен второй финалист United Cup 2024
Теннис | 06 января 2024, 19:01 0
Супертай-брейк на 28 поинтов. Определен второй финалист United Cup 2024
Супертай-брейк на 28 поинтов. Определен второй финалист United Cup 2024

Германия вырвала победу у Австралии в матче смешанного разряда

МИЧЕЛ: «Можем смотреть на Кубок Испании с оптимизмом»
Футбол | 07.01.2024, 09:03
МИЧЕЛ: «Можем смотреть на Кубок Испании с оптимизмом»
МИЧЕЛ: «Можем смотреть на Кубок Испании с оптимизмом»
Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
Футбол | 06.01.2024, 21:56
Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
Футбол | 06.01.2024, 21:11
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
ВИДЕО. Мудрик воспользовался ошибкой соперника и помог Челси забить гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Жироны сообщил, когда сможет сыграть Цыганков
Наставник Жироны сообщил, когда сможет сыграть Цыганков
05.01.2024, 15:15
Футбол
Леннокс Льюис назвал идеального соперника для Джошуа
Леннокс Льюис назвал идеального соперника для Джошуа
05.01.2024, 15:21 4
Бокс
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
05.01.2024, 10:30 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2024, 00:05
Хоккей
ФОТО. Роналду купил мегаособняк на Острове миллиардеров в Дубае
ФОТО. Роналду купил мегаособняк на Острове миллиардеров в Дубае
05.01.2024, 22:30
Футбол
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
Ненужные 3 сета перед Гофф. Свитолина вышла в первый финал WTA в 2024 году
06.01.2024, 09:05 32
Теннис
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
06.01.2024, 16:20 9
Биатлон
«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина
«Мы пропустим 10 голов». Фаны Реала – о выборе Анчелотти не в пользу Лунина
05.01.2024, 13:58 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем