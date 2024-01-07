Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»

Третья ракетка мира и чемпионка US Open 2023 Коко Гофф прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в финале турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

«Я хочу поздравить Элину и ее команду. То, что она сделала, будучи мамой, так быстро вернулась на такой высокий уровень, вдохновляет... Но надеюсь, что я не скоро я смогу сделать также», – сказала Гофф после матча.

Отметим, что Свитолина сыграла в 21-м финале на уровне WTA и боролась за 18-й трофей.