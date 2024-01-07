WTA07 января 2024, 09:25 | Обновлено 07 января 2024, 09:26
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Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Американка – о финале в Окленде
07 января 2024, 09:25 | Обновлено 07 января 2024, 09:26
1079
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Третья ракетка мира и чемпионка US Open 2023 Коко Гофф прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в финале турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
«Я хочу поздравить Элину и ее команду. То, что она сделала, будучи мамой, так быстро вернулась на такой высокий уровень, вдохновляет... Но надеюсь, что я не скоро я смогу сделать также», – сказала Гофф после матча.
Отметим, что Свитолина сыграла в 21-м финале на уровне WTA и боролась за 18-й трофей.
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