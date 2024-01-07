Мидлсбро – Астон Вилла – 0:1. Решающий гол на 87-й. Видео гола и обзор

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Астон Вилла» на выезде выиграла у «Мидлсбро» со счетом 1:0.

Гости победили благодаря голу Мэтти Кэша на 87-й минуте мира.

Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января

Мидлсбро – Астон Вилла – 0:1

Голы: Мэтти Кеш, 87.

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