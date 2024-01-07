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Кубок Англии
Мидлсбро
06.01.2024 19:30 – FT 0 : 1
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 января 2024, 05:37 |
37
0

Мидлсбро – Астон Вилла – 0:1. Решающий гол на 87-й. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

07 января 2024, 05:37 |
37
0
Мидлсбро – Астон Вилла – 0:1. Решающий гол на 87-й. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Астон Вилла» на выезде выиграла у «Мидлсбро» со счетом 1:0.

Гости победили благодаря голу Мэтти Кэша на 87-й минуте мира.

Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января

Мидлсбро – Астон Вилла – 0:1

Голы: Мэтти Кеш, 87.

Видео гола и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
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Кубок Англии по футболу видео голов и обзор Мидлсбро Астон Вилла
Источник Sport.ua
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