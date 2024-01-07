Кубок Англии
06.01.2024 19:30 – FT 0 : 1
Англия07 января 2024, 05:37 |
37
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Мидлсбро – Астон Вилла – 0:1. Решающий гол на 87-й. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
07 января 2024, 05:37 |
37
0
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Астон Вилла» на выезде выиграла у «Мидлсбро» со счетом 1:0.
Гости победили благодаря голу Мэтти Кэша на 87-й минуте мира.
Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января
Мидлсбро – Астон Вилла – 0:1
Голы: Мэтти Кеш, 87.
Видео гола и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
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