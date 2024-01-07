Иван БОБКО: «Черноморец существенно вырос за последние полтора года»

Экс-игрок одесского «Черноморца» Иван Бобко проанализировал выступление команды в первой части сезона.

– Черноморец ушел на перерыв на 8-й позиции УПЛ. Насколько такой промежуточный результат успешен для команды?

– Мне тяжело это оценивать, ведь я не главный тренер команды. По игре, считаю, что Черноморец заслуживал гораздо более высокую позицию. Но по разным обстоятельствам, судейские ошибки команда потеряла много очков, к сожалению, и поэтому занимает восьмую позицию.

– Как можно охарактеризовать футбол, к которому в своей команде стремится Роман Григорчук?

– Команда стремится постоянно доминировать на поле. Посмотрите, как ребята работают с мячом, как играют друг в друга, как обыгрывают. Обратите внимание на то, что молодежь не просто выросла, а столь уверенно начала играть. Мне очень импонирует игра Черноморца. Считаю, что команда за последние полтора года очень выросла и продвинулась вперед, потенциал у нее велик. Надеюсь, им удастся его реализовать.

– У одесской команды только одна ничья за 17 туров. Или это признак бескомпромиссности?

– Скажу одно – Черноморец всегда пытается играть на победу.

– Одесситы только в 3 матчах из 16 не смогли забить. Что это значит?

– Команда играет в атакующий футбол, потому и такие показатели.

– Кто из игроков Черноморца выделялся в первой части сезона?

– Не могу выделить кого-то одного. Считаю, что вся команда существенно прибавила. Посмотрите, какой спрос на ребят. Все говорят о Салюке, о Багаре, Варакуте, Путре. Очень хороший сезон проводит Штогрин. Это о многом говорит.

– На какой позиции видишь Черноморец по завершении сезона?

– Я всегда хочу, чтобы Черноморец только побеждал и играл в еврокубках.