Экс-полузащитник Черноморца, Карпат и Металлиста решил завершить карьеру
Иван Бобко вешает бутсы на гвоздь
Как стало известно Sport.ua, бывший игрок «Черноморца», «Металлиста», ЛНЗ, «Карпат» и еще нескольких команд из Венгрии, Швеции, Казахстана, Грузии и Молдовы Иван Бобко решил завершить футбольную карьеру.
В составе «Черноморца» 32-летний полузащитник в сезоне 2012-2013 годов он был финалистом Кубка Украины. Есть в активе воспитанника одесского футбола и одно выступление за юниорскую сборную Украины.
По информации нашего источника, теперь Иван Бобко собирается заняться агентской деятельностью.
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