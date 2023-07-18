Экс-полузащитник Черноморца, Карпат и Металлиста решил завершить карьеру

Как стало известно Sport.ua, бывший игрок «Черноморца», «Металлиста», ЛНЗ, «Карпат» и еще нескольких команд из Венгрии, Швеции, Казахстана, Грузии и Молдовы Иван Бобко решил завершить футбольную карьеру.

В составе «Черноморца» 32-летний полузащитник в сезоне 2012-2013 годов он был финалистом Кубка Украины. Есть в активе воспитанника одесского футбола и одно выступление за юниорскую сборную Украины.

По информации нашего источника, теперь Иван Бобко собирается заняться агентской деятельностью.