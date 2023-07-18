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Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 16:01 |
853
0

Экс-полузащитник Черноморца, Карпат и Металлиста решил завершить карьеру

Иван Бобко вешает бутсы на гвоздь

18 июля 2023, 16:01 |
853
0
Экс-полузащитник Черноморца, Карпат и Металлиста решил завершить карьеру
ФК Карпаты Львов. Иван Бобко

Как стало известно Sport.ua, бывший игрок «Черноморца», «Металлиста», ЛНЗ, «Карпат» и еще нескольких команд из Венгрии, Швеции, Казахстана, Грузии и Молдовы Иван Бобко решил завершить футбольную карьеру.

В составе «Черноморца» 32-летний полузащитник в сезоне 2012-2013 годов он был финалистом Кубка Украины. Есть в активе воспитанника одесского футбола и одно выступление за юниорскую сборную Украины.

По информации нашего источника, теперь Иван Бобко собирается заняться агентской деятельностью.

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Иван Бобко завершение карьеры инсайд
Источник Sport.ua
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