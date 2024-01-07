Быстрый гол в дебюте. У Сассуоло – три очка, Фиалки не забили пенальти

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» дома победил «Фиорентину» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол для хозяев забил Андреа Пинамонти на 9-й минуте.

Джакомо Бонавентура упустил шанс сравнять счет для фиалок, не реализовав пенальти на 64-й минуте.

«Сассуоло» имеет 19 очков и 14-е место. «Фиорентина» с 33 очками занимает 4-ю позицию.

Серия А. 19-й тур, 6 января

Сассуоло – Фиорентина – 1:0

Гол: Пинамонти, 9

Незабитый пенальти: Бонавентува, 64 (Фиорентина)

Видеообзор матча