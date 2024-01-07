06.01.2024 21:45 – FT 1 : 0
Италия07 января 2024, 01:23 | Обновлено 07 января 2024, 02:08
73
0
Быстрый гол в дебюте. У Сассуоло – три очка, Фиалки не забили пенальти
«Фиорентина» с 33 очками занимает 4-ю позицию в Серии A
07 января 2024, 01:23 | Обновлено 07 января 2024, 02:08
73
0
В матче 19-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» дома победил «Фиорентину» со счетом 1:0.
Единственный в матче гол для хозяев забил Андреа Пинамонти на 9-й минуте.
Джакомо Бонавентура упустил шанс сравнять счет для фиалок, не реализовав пенальти на 64-й минуте.
«Сассуоло» имеет 19 очков и 14-е место. «Фиорентина» с 33 очками занимает 4-ю позицию.
Серия А. 19-й тур, 6 января
Сассуоло – Фиорентина – 1:0
Гол: Пинамонти, 9
Незабитый пенальти: Бонавентува, 64 (Фиорентина)
Видеообзор матча
События матча
9’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
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