Так можно было? В матче Кубка Англии судья показал круглую красную карточку

Во время пятничного матча Кубка Англии между «Брентфордом» и «Вулверхэмптоном» арбитр Тони Харрингтон показал круглую красную карточку, что удивило многих фанатов.

Согласно судейскому форуму, круглые и овальные карточки изначально были введены для «помощи» игрокам, которые не могли различить цвета. Также это должно помочь судье, который хочет быстро вытащить правильную карточку.

Это уже не первый случай использования красной карточки в форме круга в Кубке Англии за последнее время. В прошлом сезоне судья Дин Уайтстоун показал такую карточку во время матча между «Рексемом» и «Шеффилд Юнайтед».

Кубок Англии. 1/32 финала

Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Мопе 41 – Дойл 64

Удаление: Гомеш 9 (Вулверхэмптон)