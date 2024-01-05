Кубок Англии. Ничья Брентфорда и Вулверхэмптона, Ярмолюк вышел на замену
Командам придется переигрывать матч
«Брентфорд» Егора Ярмолюка в матче 1/32 финала Кубка Англии дома не сумел обыграть «Вулверхэмптон» – ничья 1:1. Хозяева играли в большинстве с 9-й минуты – с поля был удален Жуан Гомеш.
Сам Ярмолюк остался в запасе «Брентфорда» и вышел на замену на 73-й минуте вместо Занки. Он успел 19 раз коснуться мяча, совершить 8/8 точных передач и три неудачных навеса.
1/32 финала
Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Мопе 41 – Дойл 64
Удаление: Гомеш 9 (Вулверхэмптон)
Фулхэм – Ротерхэм – 1:0
Гол: Де Кордова-Рид 24
Напомним, в Кубка Англии в случае ничьи предусмотрена переигровка матча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За путевку в финал украинка сразится с китаянкой Ван Сию
Новое предложение мадридцев будет скромнее