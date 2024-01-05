Кубок Англии. Ничья Брентфорда и Вулверхэмптона, Ярмолюк вышел на замену

«Брентфорд» Егора Ярмолюка в матче 1/32 финала Кубка Англии дома не сумел обыграть «Вулверхэмптон» – ничья 1:1. Хозяева играли в большинстве с 9-й минуты – с поля был удален Жуан Гомеш.

Сам Ярмолюк остался в запасе «Брентфорда» и вышел на замену на 73-й минуте вместо Занки. Он успел 19 раз коснуться мяча, совершить 8/8 точных передач и три неудачных навеса.

1/32 финала

Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Мопе 41 – Дойл 64

Удаление: Гомеш 9 (Вулверхэмптон)

Фулхэм – Ротерхэм – 1:0

Гол: Де Кордова-Рид 24

Напомним, в Кубка Англии в случае ничьи предусмотрена переигровка матча.