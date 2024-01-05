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Кубок Англии
Брентфорд
05.01.2024 21:15 – FT 1 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
05 января 2024, 23:42 | Обновлено 06 января 2024, 00:05
240
0

Кубок Англии. Ничья Брентфорда и Вулверхэмптона, Ярмолюк вышел на замену

Командам придется переигрывать матч

05 января 2024, 23:42 | Обновлено 06 января 2024, 00:05
240
0
Кубок Англии. Ничья Брентфорда и Вулверхэмптона, Ярмолюк вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

«Брентфорд» Егора Ярмолюка в матче 1/32 финала Кубка Англии дома не сумел обыграть «Вулверхэмптон» – ничья 1:1. Хозяева играли в большинстве с 9-й минуты – с поля был удален Жуан Гомеш.

Сам Ярмолюк остался в запасе «Брентфорда» и вышел на замену на 73-й минуте вместо Занки. Он успел 19 раз коснуться мяча, совершить 8/8 точных передач и три неудачных навеса.

1/32 финала

Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Мопе 41 – Дойл 64
Удаление: Гомеш 9 (Вулверхэмптон)

Фулхэм – Ротерхэм – 1:0
Гол: Де Кордова-Рид 24

Напомним, в Кубка Англии в случае ничьи предусмотрена переигровка матча.

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Брентфорд Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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