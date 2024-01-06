Англия06 января 2024, 03:12 | Обновлено 06 января 2024, 03:13
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Фулхэм – Ротерхэм – 1:0. Дачники имели проблемы. Видео голов и обзор
Аутсайдер Чемпионшипа дал бой клубу АПЛ
06 января 2024, 03:12 | Обновлено 06 января 2024, 03:13
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«Фулхэм» в матче 1/32 Кубка Англии принимал «Ротерхэм», который идет на последнем месте в Чемпионшипе.
Легкой прогулки для «дачников» не получилось. Они вышли вперед на 24-й минуте усилиями Бобби Рида, но после этого больше так и не смогли вскрыть защиту гостей.
«Ротерхэм» старался сравнять счет, но особых моментов для взятия ворот не имел.
Кубок Англии. 1/32 финала. 5 января.
«Фулхэм» - «Ротерхэм» – 1:0
Гол: Рид (24)
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