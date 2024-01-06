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Англия
06 января 2024, 03:12 | Обновлено 06 января 2024, 03:13
20
0

Фулхэм – Ротерхэм – 1:0. Дачники имели проблемы. Видео голов и обзор

Аутсайдер Чемпионшипа дал бой клубу АПЛ

06 января 2024, 03:12 | Обновлено 06 января 2024, 03:13
20
0
Фулхэм – Ротерхэм – 1:0. Дачники имели проблемы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Фулхэм» в матче 1/32 Кубка Англии принимал «Ротерхэм», который идет на последнем месте в Чемпионшипе.

Легкой прогулки для «дачников» не получилось. Они вышли вперед на 24-й минуте усилиями Бобби Рида, но после этого больше так и не смогли вскрыть защиту гостей.

«Ротерхэм» старался сравнять счет, но особых моментов для взятия ворот не имел.

Кубок Англии. 1/32 финала. 5 января.

«Фулхэм» - «Ротерхэм» – 1:0

Гол: Рид (24)

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Фулхэм Кубок Англии по футболу видео голов и обзор Ротерхэм
Источник Sport.ua
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