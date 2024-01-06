Ман Сити снова откажется носить нашивки Кубка Англии. Известна причина

В воскресенье, 7 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

«Ман Сити» в этой встрече снова откажется носить нашивки Кубка Англии на рукавах. Дело в том, что спонсором Кубка Англии является компания Emirates, которая является одним из двух национальных флагманов Объединенных Арабских Эмиратов. Второй – Etihad Airways, который, по совпадению, является главным спонсором «Сити» и владеет правами на название стадиона.

Это не первый раз, когда «Сити» не носит фирменные логотипы: в финале 2019 года они добавили слово «выбирай» над своим спонсором на экипировке.

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.