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  4. Мбаппе рассказал, что бы он сделал, если бы его на 2 дня сделали невидимым
Франция
06 января 2024, 23:13 |
434
0

Мбаппе рассказал, что бы он сделал, если бы его на 2 дня сделали невидимым

Французский футболист хотел бы стать обычным человеком

06 января 2024, 23:13 |
434
0
Мбаппе рассказал, что бы он сделал, если бы его на 2 дня сделали невидимым
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что с трудом адаптируется к собственной славе.

«Идти покупать хлеб в булочную? Я бы заплатил столько денег, чтобы иметь возможность делать такие вещи, которые являются нормальными для большинства людей. Я потерял способность быть обычным человеком», – заявил футболист.

Также Мбаппе рассказал, что бы он сделал, если бы ему дали 48 часов полной невидимости.

«Я бы провел два дня на улице, это точно! Я могу сказать это не задумываясь.

Спокойно поел бы в какой-нибудь забегаловке, сходил бы куда-нибудь с друзьями, устроил бы тихую вечеринку, чтобы никто меня не видел. На следующее утро – прекрасный поздний завтрак на террасе под солнцем, вот и все. Простые вещи в жизни», – сказал Мбаппе.

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Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник Goal.com
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