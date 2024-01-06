Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Решил, что лучше остаться на Закарпатье»

33-летний Дмитрий Немчанинов решил продолжить карьеру в «Минае», хотя в конце прошлого года разорвал с ним контракт.

Опытный защитник эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что повлияло на его решение вернуться в закарпатскую команду, выступающую в УПЛ:

- Прежде всего, для меня было важно, что главный тренер Желько Любенович хотел, чтобы я не покидал «Минай». Когда же в декабре я все же остался без клуба, то были довольно привлекательные предложения от представителей Первой и Второй лиги. Но, посоветовавшись с семьей, решил, что лучше будет для всех нас остаться на Закарпатье. И после обмена мнениями с клубным руководством и обсуждения условий сотрудничества сошлись на том, что я подпишу новый 1,5-летний контракт. Теперь главное как следует провести подготовительный период и приложить максимум усилий для сохранения «Минаем» «прописки» в элитном дивизионе, – сказал Немчанинов.

В осенней части сезона Дмитрий Немчанинов принял участие во всех 15 календарных поединках.