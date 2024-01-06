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  4. Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Решил, что лучше остаться на Закарпатье»
Украина. Премьер лига
06 января 2024, 22:41 |
626
0

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Решил, что лучше остаться на Закарпатье»

Футболист подписал с «Минаем» новый контракт

06 января 2024, 22:41 |
626
0
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Решил, что лучше остаться на Закарпатье»
Александр Приходько. Дмитрий Немчанинов

33-летний Дмитрий Немчанинов решил продолжить карьеру в «Минае», хотя в конце прошлого года разорвал с ним контракт.

Опытный защитник эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что повлияло на его решение вернуться в закарпатскую команду, выступающую в УПЛ:

- Прежде всего, для меня было важно, что главный тренер Желько Любенович хотел, чтобы я не покидал «Минай». Когда же в декабре я все же остался без клуба, то были довольно привлекательные предложения от представителей Первой и Второй лиги. Но, посоветовавшись с семьей, решил, что лучше будет для всех нас остаться на Закарпатье. И после обмена мнениями с клубным руководством и обсуждения условий сотрудничества сошлись на том, что я подпишу новый 1,5-летний контракт. Теперь главное как следует провести подготовительный период и приложить максимум усилий для сохранения «Минаем» «прописки» в элитном дивизионе, – сказал Немчанинов.

В осенней части сезона Дмитрий Немчанинов принял участие во всех 15 календарных поединках.

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Источник: лидер УПЛ согласовал условия контракта с ключевым игроком Миная
Дмитрий Немчанинов инсайд Минай Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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