Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Решил, что лучше остаться на Закарпатье»
Футболист подписал с «Минаем» новый контракт
33-летний Дмитрий Немчанинов решил продолжить карьеру в «Минае», хотя в конце прошлого года разорвал с ним контракт.
Опытный защитник эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что повлияло на его решение вернуться в закарпатскую команду, выступающую в УПЛ:
- Прежде всего, для меня было важно, что главный тренер Желько Любенович хотел, чтобы я не покидал «Минай». Когда же в декабре я все же остался без клуба, то были довольно привлекательные предложения от представителей Первой и Второй лиги. Но, посоветовавшись с семьей, решил, что лучше будет для всех нас остаться на Закарпатье. И после обмена мнениями с клубным руководством и обсуждения условий сотрудничества сошлись на том, что я подпишу новый 1,5-летний контракт. Теперь главное как следует провести подготовительный период и приложить максимум усилий для сохранения «Минаем» «прописки» в элитном дивизионе, – сказал Немчанинов.
В осенней части сезона Дмитрий Немчанинов принял участие во всех 15 календарных поединках.
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