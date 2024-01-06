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  4. Хольгер РУНЕ: «Мы с Алькарасом и Синнером должны чаще побеждать Джоковича»
ATP
06 января 2024, 22:25 | Обновлено 06 января 2024, 22:59
143
0

Хольгер РУНЕ: «Мы с Алькарасом и Синнером должны чаще побеждать Джоковича»

Датский теннисист признает, что сделать это очень тяжело

06 января 2024, 22:25 | Обновлено 06 января 2024, 22:59
143
0
Хольгер РУНЕ: «Мы с Алькарасом и Синнером должны чаще побеждать Джоковича»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Восьмая ракетка мира Хольгер Руне рассказал, что хотя Карлос Алькарас, Янник Синнер и он сам побеждали Новака Джоковича, молодым теннисистам нужно найти способ побеждать его регулярно.

«Мы должны делать это не один раз, а более регулярно. Потому что я обыграл его в 2023 году, Янник Синнер победил его, но Джокович все еще выигрывает три из четырех турниров Grand Slam и почти выиграл Уимблдон. Так что мы еще не достигли этого уровня. Мы должны быть там и сделать все, что в наших силах, чтобы заставить его уйти.

Нет ничего невозможного, но я думаю, что победить Джоковича на мейджоре сложнее. Он чувствует себя комфортно на турнирах Grand Slam, в пяти сетах у него есть опыт. Он знает, что если он уступает в двух партиях, то все еще можно вернуть. Думаю, что есть игроки, которые могут побороться с ним в трехсетовом формате, но в пятисетовом – это единицы.

Ты испытываешь огромное уважение, ты очень долго наблюдал за такими игроками по телевизору, поэтому в первый раз играть с ними, быть с ними на корте – это необычно. Но это приятно, потому что ты думаешь: «Вау, я действительно выхожу на этот уровень», а потом понимаешь, что ты не на этом уровне. И тогда тебе приходится возвращаться и работать, а когда ты наконец начинаешь их обыгрывать и вступать с ними во все более близкое соперничество, это уже совсем другое ощущение», – сказал Руне.

Отметим, что Руне сыграл 5 матчей против Джоковича и в двух из них одержал победу.

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Хольгер Руне Новак Джокович
Источник Twitter
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