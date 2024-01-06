Матиас Суле отличился в ворота обеих команд в матче Фрозиноне – Монца

Состоялись три матча 19-го тура чемпионата Италии.

«Интер» в компенсированное время вырвал победу над «Вероной» и продолжает лидировать в Серии А.

«Монца» на выезде переиграла «Фрозиноне», 20-летний аргентинский нападающий Матиас Суле забил в ворота обеих команд.

Еще в одном матче «Лечче» и «Кальяри» поделили очки.

Чемпионат Италии. 19-й тур

«Интер» – «Верона» – 2:1

Голы: Мартинес (13), Фраттези (90+3) – Анри (74).

На 90+10-й минуте Тома Анри не реализовал пенальти.

«Фрозиноне» – «Монца» – 2:3

Голы: Харруи (56), пенальти Суле (76) – Мота (18), Карбони (45), автогол Суле (55).

«Лечче» – «Кальяри» – 1:1

Голы: Жандре (31) – Ористанио (68).

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