Матиас Суле отличился в ворота обеих команд в матче Фрозиноне – Монца
«Лечче» и «Кальяри» поделили очки
Состоялись три матча 19-го тура чемпионата Италии.
«Интер» в компенсированное время вырвал победу над «Вероной» и продолжает лидировать в Серии А.
«Монца» на выезде переиграла «Фрозиноне», 20-летний аргентинский нападающий Матиас Суле забил в ворота обеих команд.
Еще в одном матче «Лечче» и «Кальяри» поделили очки.
Чемпионат Италии. 19-й тур
«Интер» – «Верона» – 2:1
Голы: Мартинес (13), Фраттези (90+3) – Анри (74).
На 90+10-й минуте Тома Анри не реализовал пенальти.
«Фрозиноне» – «Монца» – 2:3
Голы: Харруи (56), пенальти Суле (76) – Мота (18), Карбони (45), автогол Суле (55).
«Лечче» – «Кальяри» – 1:1
Голы: Жандре (31) – Ористанио (68).
События матча
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