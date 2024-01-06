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06.01.2024 13:30 – FT 2 : 1
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Италия
06 января 2024, 21:24 | Обновлено 06 января 2024, 21:37
158
0

Матиас Суле отличился в ворота обеих команд в матче Фрозиноне – Монца

«Лечче» и «Кальяри» поделили очки

06 января 2024, 21:24 | Обновлено 06 января 2024, 21:37
158
0
Матиас Суле отличился в ворота обеих команд в матче Фрозиноне – Монца
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча 19-го тура чемпионата Италии.

«Интер» в компенсированное время вырвал победу над «Вероной» и продолжает лидировать в Серии А.

«Монца» на выезде переиграла «Фрозиноне», 20-летний аргентинский нападающий Матиас Суле забил в ворота обеих команд.

Еще в одном матче «Лечче» и «Кальяри» поделили очки.

Чемпионат Италии. 19-й тур

«Интер» – «Верона» – 2:1
Голы: Мартинес (13), Фраттези (90+3) – Анри (74).
На 90+10-й минуте Тома Анри не реализовал пенальти.

«Фрозиноне» – «Монца» – 2:3
Голы: Харруи (56), пенальти Суле (76) – Мота (18), Карбони (45), автогол Суле (55).

«Лечче» – «Кальяри» – 1:1
Голы: Жандре (31) – Ористанио (68).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

События матча

90’ +5
Дарко Лазович (Эллас Верона) получает красную карточку.
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Анри (Эллас Верона).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Интер Милан чемпионат Италии по футболу Верона Фрозиноне Монца Лечче Кальяри
Источник Sport.ua
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