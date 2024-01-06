Худший игрок основы Челси. Известна оценка Мудрика за матч с Престоном

6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Престон». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту, после чего был заменен на Нони Мадуэке. Украинец помог забить первый гол лондонцев. Мудрик агрессивно пошел в отбор, забрал мяч у соперника рядом с воротами, отдал пас на Мало Гюсто, который оформил ассист на Бройю после навеса.

Такой перфоманс 23-летнего футболиста статистический портал WhoScored оценил в 6.7 баллов из 10 возможных, что является худшей оценкой среди всех игроков «Челси», вышедших в стартовом составе.

Лучшим игроком встречи признали одноклубника Михаила Рахима Стерлинга, который забил гол, отдал ассист и получил оценку 9.6.