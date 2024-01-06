Худший игрок основы Челси. Известна оценка Мудрика за матч с Престоном
Украинский вингер «Челси» провел на поле 61 минуту
6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Престон». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «пенсионеров».
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту, после чего был заменен на Нони Мадуэке. Украинец помог забить первый гол лондонцев. Мудрик агрессивно пошел в отбор, забрал мяч у соперника рядом с воротами, отдал пас на Мало Гюсто, который оформил ассист на Бройю после навеса.
Такой перфоманс 23-летнего футболиста статистический портал WhoScored оценил в 6.7 баллов из 10 возможных, что является худшей оценкой среди всех игроков «Челси», вышедших в стартовом составе.
Лучшим игроком встречи признали одноклубника Михаила Рахима Стерлинга, который забил гол, отдал ассист и получил оценку 9.6.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина коротко прокомментировала победу над Ван Сию на турнире в Окленде
Поединок состоится 6 января в 19:30 по Киеву
Десь тут в одній із двух назв статей хтось трошки прип...здів)))
к чему бы это?
тебя сегодня кормили?
Дырявые опзжшники все уже отписали свой бред душевнобольной или только их первая смена ?Интересно на новости что Трубин опять на ноль отстоял они по методички отпишутся или им за это не платят
Эти дырявые сепары наверное ещё молятся чтобы Мудрик за сборную хорошо не отыграл ,не дай бог пас отдал голевой ,а после паса Мудрика ярмо бревно в пустые не забил за выход на ЧМ ,ну молятся чтобы Трубин больше пропустил за сборную если дрющан не стоит ну настоящие сепары опзжшные что с них взять
він просто ще не адаптувався... все буде весною або осінню!!!