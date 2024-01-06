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  4. Худший игрок основы Челси. Известна оценка Мудрика за матч с Престоном
Англия
06 января 2024, 22:01 | Обновлено 06 января 2024, 22:15
2282
18

Худший игрок основы Челси. Известна оценка Мудрика за матч с Престоном

Украинский вингер «Челси» провел на поле 61 минуту

06 января 2024, 22:01 | Обновлено 06 января 2024, 22:15
2282
18
Худший игрок основы Челси. Известна оценка Мудрика за матч с Престоном
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Престон». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 61 минуту, после чего был заменен на Нони Мадуэке. Украинец помог забить первый гол лондонцев. Мудрик агрессивно пошел в отбор, забрал мяч у соперника рядом с воротами, отдал пас на Мало Гюсто, который оформил ассист на Бройю после навеса.

Такой перфоманс 23-летнего футболиста статистический портал WhoScored оценил в 6.7 баллов из 10 возможных, что является худшей оценкой среди всех игроков «Челси», вышедших в стартовом составе.

Лучшим игроком встречи признали одноклубника Михаила Рахима Стерлинга, который забил гол, отдал ассист и получил оценку 9.6.

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Престон Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси оценки WhoScored Рахим Стерлинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 19
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Remark
Якось не клеяться назви статей "Агресивний Мудрик" та "Найгірший гравець основи". 
Десь тут в одній із двух назв статей хтось трошки прип...здів)))
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+8
Remark
Як тіки Мудрика замінили, одразу ж і посипалися голи.
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+8
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Remark
Я ось це собі уявляю, якби Мудрик все-таки забив! То стая всіх відомих ботів тут би його вже на руках носила і залишила 100500 коментів.
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+5
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Viktor Shuper
наш топчик! гордість бере! 
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+5
Viktor Shuper
з кожним матчем все краще і краще 
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+4
vazazh
Мабуть лише до кіця сезону буде тут грати мурлдие, а далі - по шпалам.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
заметили как тригернул от вопроса про еду?
к чему бы это?
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0
FunnyCat_____
Лига конференций как дела?
тебя сегодня кормили?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
King8619
Лошара навіть днарям не може забити 
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0
Лига конференций без динамо
Мудрик сделал первый гол  и на это все пошло по накатанной 
Дырявые опзжшники все уже отписали свой бред душевнобольной или только их первая смена ?Интересно на новости что Трубин опять на ноль отстоял они по методички отпишутся или им за это не платят
Эти дырявые сепары наверное ещё  молятся чтобы  Мудрик  за сборную хорошо не отыграл  ,не дай бог пас отдал голевой ,а после паса Мудрика  ярмо бревно в пустые не забил за выход на ЧМ ,ну молятся чтобы Трубин больше пропустил за сборную если дрющан не стоит  ну настоящие сепары опзжшные что с них взять  
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-1
Burevestnik
чого ви з нього смієтеся?  
він просто ще не адаптувався...    все буде весною або осінню!!!   
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-2
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