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  4. Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
Испания
06 января 2024, 21:56 |
1937
0

Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании

6 января «красно-белые» переиграли «Эльче» со счетом 2:0 в 1/16 финала турнира

06 января 2024, 21:56 |
1937
0
Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании между командами «Эльче» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

Украинский форвард гостей Артем Довбик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 75-й, отыграв в общей сложности 20 минут с учетом добавленного времени.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

За матч Артем отдал 5 точных передач из 6 (83%), 1 раз вынес мяч и 4 раза потерял владение.

Лучшим игроком поединка был признан голкипер «Жироны» Хуан Карлос (8.2), на счету которого 4 сейва.

Оценки SofaScore за матч Эльче – Жирона – 0:2

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SofaScore оценки Жирона Эльче Кубок Испании по футболу
Источник Sport.ua
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