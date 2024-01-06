Стала известна оценка Довбика за 20 минут матча Жироны в Кубке Испании
6 января «красно-белые» переиграли «Эльче» со счетом 2:0 в 1/16 финала турнира
6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Испании между командами «Эльче» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».
Украинский форвард гостей Артем Довбик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 75-й, отыграв в общей сложности 20 минут с учетом добавленного времени.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.
За матч Артем отдал 5 точных передач из 6 (83%), 1 раз вынес мяч и 4 раза потерял владение.
Лучшим игроком поединка был признан голкипер «Жироны» Хуан Карлос (8.2), на счету которого 4 сейва.
Оценки SofaScore за матч Эльче – Жирона – 0:2
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