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  4. Шевченко попал в топ худших трансферов в истории. Кто возглавил рейтинг?
Англия
06 января 2024, 20:13 | Обновлено 06 января 2024, 20:22
2697
10

Шевченко попал в топ худших трансферов в истории. Кто возглавил рейтинг?

Переход Андрея из «Милана» в «Челси» явно не оправдал ожиданий

06 января 2024, 20:13 | Обновлено 06 января 2024, 20:22
2697
10
Шевченко попал в топ худших трансферов в истории. Кто возглавил рейтинг?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Популярное англоязычное издание GiveMeSport составило рейтинг 11 худших трансферов в истории футбола. В список попал и легендарный украинский бывший форвард Андрей Шевченко.

Летом 2006 года года Шевченко покинул итальянский «Милан» и перешел в лондонский «Челси». Переход обошелся «пенсионерам» почти в 40 млн фунтов стерлингов.

В составе «Челси» Андрей забил 22 гола за два сезона и после этого снова вернулся в «Милан».

Рейтинга худших трансферов в истории возглавил переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 121.5 млн фунтов стерлингов.

Топ-11 худших трансферов в истории футбола:

  1. Филиппе Коутиньо – из Ливерпуля в Барселону (январь 2019 года – 121.5 млн фунтов);
  2. Антуан Гризманн – из Атлетико в Барселону (лето 2019 года – 108 млн);
  3. Эден Азар – из Челси в Реал Мадрид (лето 2019 года – 103 млн);
  4. Ромелу Лукаку – из Интера в Челси (лето 2021 года – 97.5 млн);
  5. Алексис Санчес – из Арсенала в Манчестер Юнайтед (январь 2018 года – обмен на Генриха Мхитаряна);
  6. Андрей Шевченко – из Милана в Челси (лето 2006 года – 39.5 млн);
  7. Джонатан Вудгейт – из Лидса в Реал Мадрид (лето 2004 года – 16 млн);
  8. Анхель Ди Мария – из Реала Мадрид в Манчестер Юнайтед (лето 2014 года – 60 млн);
  9. Энди Кэррол – из Ньюкасла в Ливерпуль (январь 2011 года – 35 млн);
  10. Фернандо Торрес – из Ливерпуля в Челси (январь 2011 года – 50 млн);
  11. Марио Балотелли – из Милана в Ливерпуль (лето 2014 года – 16 млн).

Ранее Sport.ua сообщал, что Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций. 12 или 13 января такая встреча должна состояться в Киеве, а 16 – во Львове с главами ассоциаций футбола западных областей Украины.

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Источник Give me Sport
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Remark
А Мудрик де!? Знову, як і з Челсі, замикає ТОП 10?
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+3
Sheva19
Скоро Мудрик будет на первом
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+1
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Lesovij7
Неплохая компания собралась
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0
В'ячеслав Гусак
тай таке побачити би статистику 
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0
McLay
А про Мішу забули? Ще образиться.😁
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-1
AK.228
Про Мудрика жарти від тупорилих опезежешників були!?
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-3
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