Шевченко попал в топ худших трансферов в истории. Кто возглавил рейтинг?
Переход Андрея из «Милана» в «Челси» явно не оправдал ожиданий
Популярное англоязычное издание GiveMeSport составило рейтинг 11 худших трансферов в истории футбола. В список попал и легендарный украинский бывший форвард Андрей Шевченко.
Летом 2006 года года Шевченко покинул итальянский «Милан» и перешел в лондонский «Челси». Переход обошелся «пенсионерам» почти в 40 млн фунтов стерлингов.
В составе «Челси» Андрей забил 22 гола за два сезона и после этого снова вернулся в «Милан».
Рейтинга худших трансферов в истории возглавил переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 121.5 млн фунтов стерлингов.
Топ-11 худших трансферов в истории футбола:
- Филиппе Коутиньо – из Ливерпуля в Барселону (январь 2019 года – 121.5 млн фунтов);
- Антуан Гризманн – из Атлетико в Барселону (лето 2019 года – 108 млн);
- Эден Азар – из Челси в Реал Мадрид (лето 2019 года – 103 млн);
- Ромелу Лукаку – из Интера в Челси (лето 2021 года – 97.5 млн);
- Алексис Санчес – из Арсенала в Манчестер Юнайтед (январь 2018 года – обмен на Генриха Мхитаряна);
- Андрей Шевченко – из Милана в Челси (лето 2006 года – 39.5 млн);
- Джонатан Вудгейт – из Лидса в Реал Мадрид (лето 2004 года – 16 млн);
- Анхель Ди Мария – из Реала Мадрид в Манчестер Юнайтед (лето 2014 года – 60 млн);
- Энди Кэррол – из Ньюкасла в Ливерпуль (январь 2011 года – 35 млн);
- Фернандо Торрес – из Ливерпуля в Челси (январь 2011 года – 50 млн);
- Марио Балотелли – из Милана в Ливерпуль (лето 2014 года – 16 млн).
Ранее Sport.ua сообщал, что Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций. 12 или 13 января такая встреча должна состояться в Киеве, а 16 – во Львове с главами ассоциаций футбола западных областей Украины.
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