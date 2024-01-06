Шевченко попал в топ худших трансферов в истории. Кто возглавил рейтинг?

Популярное англоязычное издание GiveMeSport составило рейтинг 11 худших трансферов в истории футбола. В список попал и легендарный украинский бывший форвард Андрей Шевченко.

Летом 2006 года года Шевченко покинул итальянский «Милан» и перешел в лондонский «Челси». Переход обошелся «пенсионерам» почти в 40 млн фунтов стерлингов.

В составе «Челси» Андрей забил 22 гола за два сезона и после этого снова вернулся в «Милан».

Рейтинга худших трансферов в истории возглавил переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 121.5 млн фунтов стерлингов.

Топ-11 худших трансферов в истории футбола:

Филиппе Коутиньо – из Ливерпуля в Барселону (январь 2019 года – 121.5 млн фунтов); Антуан Гризманн – из Атлетико в Барселону (лето 2019 года – 108 млн); Эден Азар – из Челси в Реал Мадрид (лето 2019 года – 103 млн); Ромелу Лукаку – из Интера в Челси (лето 2021 года – 97.5 млн); Алексис Санчес – из Арсенала в Манчестер Юнайтед (январь 2018 года – обмен на Генриха Мхитаряна); Андрей Шевченко – из Милана в Челси (лето 2006 года – 39.5 млн); Джонатан Вудгейт – из Лидса в Реал Мадрид (лето 2004 года – 16 млн); Анхель Ди Мария – из Реала Мадрид в Манчестер Юнайтед (лето 2014 года – 60 млн); Энди Кэррол – из Ньюкасла в Ливерпуль (январь 2011 года – 35 млн); Фернандо Торрес – из Ливерпуля в Челси (январь 2011 года – 50 млн); Марио Балотелли – из Милана в Ливерпуль (лето 2014 года – 16 млн).

Ранее Sport.ua сообщал, что Андрей Шевченко встретится с руководством региональных ассоциаций. 12 или 13 января такая встреча должна состояться в Киеве, а 16 – во Львове с главами ассоциаций футбола западных областей Украины.