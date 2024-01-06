ФОТО. 85 лет назад родился Лобановский. Как в Динамо почтили память Мэтра

Каждый год 6 января болельщики киевского «Динамо» вспоминают Валерия Васильевича Лобановского, родившегося в этот морозный зимний день 85 лет назад.

Традиционно родные и близкие Мэтра, его единомышленники и коллеги, воспитанники и простые болельщики собираются у могилы Героя Украины на Байковом кладбище и у памятника Великого Тренеру возле стадиона, носящего его имя.

«Каждый раз прихожу на Байковое кладбище и к памятнику возле стадиона с одной мыслью – что отец и мать рядом со мной и во всем мне помогают. Особенно в это время. Память об отце продолжает жить в сердцах многих людей», – говорит дочь тренера Светлана Лобановская.

Также к памятнику Мэтру приходят и воспитанники ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского. Важно, что дети знают историю большого клуба и биографию знаковых личностей в динамовской истории.

«Очень хорошо, что даже спустя столько лет люди помнят Валерия Васильевича. Видим много детей, что тоже очень важно – они вырастут и будут передавать своим детям. То, что сделал Лобановский, в нынешние времена, особенно со всеми происходящими событиями, будет очень трудно повторить.

Он опередил время, сделал то, что никому не удавалось в бывшем Советском Союзе. Он был не просто тренером, но и педагогом, психологом. На его примере выросли многие поколения хороших тренеров, футболистов», – вспоминает легендарный футболист и тренер «Динамо» Леонид Буряк.

Недаром на могиле Валерия Лобановского написаны слова «Мы живы, пока о нас помнят», а на его памятнике у стадиона высечены слова знаменитой песни «… А мы вспоминаем, любя». Память о Мэтре будет жить еще много-много лет, как он в свое время со своим видением игры миллионов на многие годы опередил тогдашний футбол.

ФОТО. 85 лет назад родился Лобановского. Как в Динамо почтили память Мэтру