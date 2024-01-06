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Украина. Премьер лига
06 января 2024, 19:54 | Обновлено 06 января 2024, 20:55
923
1

ФОТО. 85 лет назад родился Лобановский. Как в Динамо почтили память Мэтра

6 января 1939 года родился легендарный тренер, который изменил футбол

06 января 2024, 19:54 | Обновлено 06 января 2024, 20:55
923
1
ФОТО. 85 лет назад родился Лобановский. Как в Динамо почтили память Мэтра
ФК Динамо Киев. Памятник Валерию Лобановскому

Каждый год 6 января болельщики киевского «Динамо» вспоминают Валерия Васильевича Лобановского, родившегося в этот морозный зимний день 85 лет назад.

Традиционно родные и близкие Мэтра, его единомышленники и коллеги, воспитанники и простые болельщики собираются у могилы Героя Украины на Байковом кладбище и у памятника Великого Тренеру возле стадиона, носящего его имя.

«Каждый раз прихожу на Байковое кладбище и к памятнику возле стадиона с одной мыслью – что отец и мать рядом со мной и во всем мне помогают. Особенно в это время. Память об отце продолжает жить в сердцах многих людей», – говорит дочь тренера Светлана Лобановская.

Также к памятнику Мэтру приходят и воспитанники ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского. Важно, что дети знают историю большого клуба и биографию знаковых личностей в динамовской истории.

«Очень хорошо, что даже спустя столько лет люди помнят Валерия Васильевича. Видим много детей, что тоже очень важно – они вырастут и будут передавать своим детям. То, что сделал Лобановский, в нынешние времена, особенно со всеми происходящими событиями, будет очень трудно повторить.

Он опередил время, сделал то, что никому не удавалось в бывшем Советском Союзе. Он был не просто тренером, но и педагогом, психологом. На его примере выросли многие поколения хороших тренеров, футболистов», – вспоминает легендарный футболист и тренер «Динамо» Леонид Буряк.

Недаром на могиле Валерия Лобановского написаны слова «Мы живы, пока о нас помнят», а на его памятнике у стадиона высечены слова знаменитой песни «… А мы вспоминаем, любя». Память о Мэтре будет жить еще много-много лет, как он в свое время со своим видением игры миллионов на многие годы опередил тогдашний футбол.

ФОТО. 85 лет назад родился Лобановского. Как в Динамо почтили память Мэтру

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фото в этот день день рождения Валерий Лобановский Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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Swed
В ДР на кладбище???   Это совсем не христианский обычай. Туда ходят на годовщины смерти...
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