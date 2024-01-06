Кубок Испании. У Атлетико возникли проблемы с командой третьей лиги
Состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании
Сегодня, 6 января 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между «Луго» и мадридским «Атлетико». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.
«Матрасники» завладели преимуществом уже на 2-й минуте, когда Анхель Корреа забил первый гол во встрече. Однако уже в конце первого тайма «Луго» усилиями Леандро Антонетти сумел сравнять счет.
Героем поединка стал голландец Мемфис Депай, который своими голами на 66-й и 74-й минутах принес «Атлетико» комфортную победу.
Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января.
Луго – Атлетико Мадрид – 1:3
Голы: Антонетти, 39 – Корреа, 2, Депай, 66, 74
Видеообзор матча:
События матча
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