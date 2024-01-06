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Кубок Испании
Луго
06.01.2024 17:00 – FT 1 : 3
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 января 2024, 19:32 | Обновлено 06 января 2024, 20:20
894
0

Кубок Испании. У Атлетико возникли проблемы с командой третьей лиги

Состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании

06 января 2024, 19:32 | Обновлено 06 января 2024, 20:20
894
0
Кубок Испании. У Атлетико возникли проблемы с командой третьей лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 января 2024 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между «Луго» и мадридским «Атлетико». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.

«Матрасники» завладели преимуществом уже на 2-й минуте, когда Анхель Корреа забил первый гол во встрече. Однако уже в конце первого тайма «Луго» усилиями Леандро Антонетти сумел сравнять счет.

Героем поединка стал голландец Мемфис Депай, который своими голами на 66-й и 74-й минутах принес «Атлетико» комфортную победу.

Кубок Испании. 1/16 финала. 6 января.

Луго – Атлетико Мадрид – 1:3
Голы: Антонетти, 39 – Корреа, 2, Депай, 66, 74

Видеообзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Leandro Antonetti (Луго).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Луго Кубок Испании по футболу Анхель Корреа Мемфис Депай
Источник Sport.ua
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