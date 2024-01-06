Франция06 января 2024, 14:33 | Обновлено 06 января 2024, 14:42
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Мбаппе дал оценку карьере Месси в составе ПСЖ
Француз вспомнил выступления вместе с аргентинцем
06 января 2024, 14:33 | Обновлено 06 января 2024, 14:42
273
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказал мнение об этапе карьеры аргентинца Лионеля Месси в составе парижского клуба.
Уроженец Парижа заявил, что капитана сборной Аргентинцы во французской столице просто недооценили.
«Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», – заявил Мбаппе.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе готов отказаться от бонуса лояльности, если уйдет из «ПСЖ» бесплатно.
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