Мбаппе дал оценку карьере Месси в составе ПСЖ

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказал мнение об этапе карьеры аргентинца Лионеля Месси в составе парижского клуба.

Уроженец Парижа заявил, что капитана сборной Аргентинцы во французской столице просто недооценили.

«Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», – заявил Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе готов отказаться от бонуса лояльности, если уйдет из «ПСЖ» бесплатно.