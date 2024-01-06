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  4. Мбаппе дал оценку карьере Месси в составе ПСЖ
Франция
06 января 2024, 14:33 | Обновлено 06 января 2024, 14:42
273
0

Мбаппе дал оценку карьере Месси в составе ПСЖ

Француз вспомнил выступления вместе с аргентинцем

06 января 2024, 14:33 | Обновлено 06 января 2024, 14:42
273
0
Мбаппе дал оценку карьере Месси в составе ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Килиан Мбаппе

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказал мнение об этапе карьеры аргентинца Лионеля Месси в составе парижского клуба.

Уроженец Парижа заявил, что капитана сборной Аргентинцы во французской столице просто недооценили.

«Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», – заявил Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе готов отказаться от бонуса лояльности, если уйдет из «ПСЖ» бесплатно.

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Мбаппе готов отказаться от бонуса лояльности, если уйдет из ПСЖ бесплатно
ПСЖ Килиан Мбаппе Лионель Месси Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник Goal.com
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