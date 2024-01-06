ВИДЕО. Спортинг с разгромом возглавил гонку в Португалии, Порту забуксовал

Вчера, 5 января, стартовал 16-й тур чемпионата Португалии по футболу.

В первом матче дня лиссабонский «Спортинг» дома принимал «Эшторил». Команда Рубена Аморима без проблем разобралась с крепким середняком таблицы. Вратарь гостей пять раз доставал мяч из собственных ворот. «Эшторил» усилиями Кассиано под конец игры сумел ответить голом престижа.

«Порту» играл с командой «Боавишта». Дерби города Порту прошло в борьбе, но победителя определить так и не удалось. Бывший суперник «Шахтера» в группе ЛЧ потерял очки.

«Спортинг» лидирует – 40 очков за 16 матчей. «Порту» имеет 35 баллов и занимает третье место. «Бенфика» Трубина набрала 36 очков, но сыграла 15 матчей. «Орлы» свой матч проведут сегодня. Соперником будет скромная «Арока».

Чемпионат Португалии. 16-й тур

Спортинг – Эшторил – 5:1

Голы: Эдвардс (21, 45+2), Альваро (51, автогол), Гонсалвеш (69), Тринкан (78) – Кассиано (83)

Боавишта – Порту – 1:1

Голы: Лоуренсу (28) – Мартинес (23)