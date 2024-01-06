Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Спортинг с разгромом возглавил гонку в Португалии, Порту забуксовал
Чемпионат Португалии
Боавишта
05.01.2024 22:45 – FT 1 : 1
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
06 января 2024, 13:27 | Обновлено 06 января 2024, 14:03
304
0

ВИДЕО. Спортинг с разгромом возглавил гонку в Португалии, Порту забуксовал

Команда Трубина проведет свой матч позже

06 января 2024, 13:27 | Обновлено 06 января 2024, 14:03
304
0
ВИДЕО. Спортинг с разгромом возглавил гонку в Португалии, Порту забуксовал
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 5 января, стартовал 16-й тур чемпионата Португалии по футболу.

В первом матче дня лиссабонский «Спортинг» дома принимал «Эшторил». Команда Рубена Аморима без проблем разобралась с крепким середняком таблицы. Вратарь гостей пять раз доставал мяч из собственных ворот. «Эшторил» усилиями Кассиано под конец игры сумел ответить голом престижа.

«Порту» играл с командой «Боавишта». Дерби города Порту прошло в борьбе, но победителя определить так и не удалось. Бывший суперник «Шахтера» в группе ЛЧ потерял очки.

«Спортинг» лидирует – 40 очков за 16 матчей. «Порту» имеет 35 баллов и занимает третье место. «Бенфика» Трубина набрала 36 очков, но сыграла 15 матчей. «Орлы» свой матч проведут сегодня. Соперником будет скромная «Арока».

Чемпионат Португалии. 16-й тур

Спортинг – Эшторил – 5:1

Голы: Эдвардс (21, 45+2), Альваро (51, автогол), Гонсалвеш (69), Тринкан (78) – Кассиано (83)

Боавишта – Порту – 1:1

Голы: Лоуренсу (28) – Мартинес (23)

События матча

88’
Ибраима (Боавишта) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Луренсу (Боавишта).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Мартинес (Порту).
По теме:
ВИДЕО. Нант разобрался с По в Кубке, Мец и Клермон дошли до пенальти
Фулхэм – Ротерхэм – 1:0. Дачники имели проблемы. Видео гола и обзор
Брентфорд – Вулвз – 1:1. Ярмолюка ждет переигровка. Видео голов и обзор
Спортинг Лиссабон Порту Боавишта чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Эшторил
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит
Теннис | 06 января 2024, 09:23 6
СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит
СВИТОЛИНА: Легла спать в 2 часа ночи. Играла так, будто завтра не наступит

Элина коротко прокомментировала победу над Ван Сию на турнире в Окленде

Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Футбол | 06 января 2024, 09:46 9
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира
Умер единственный в истории 4-кратный чемпион мира

Не стало бразильца Марио Загалло

Леннокс Льюис назвал идеального соперника для Джошуа
Бокс | 05.01.2024, 15:21
Леннокс Льюис назвал идеального соперника для Джошуа
Леннокс Льюис назвал идеального соперника для Джошуа
Стало известно, где Металлург может проводить домашние матчи вместо Умани
Футбол | 06.01.2024, 11:32
Стало известно, где Металлург может проводить домашние матчи вместо Умани
Стало известно, где Металлург может проводить домашние матчи вместо Умани
Проблема не в Зинченко. Легенда Арсенала стал на защиту украинца
Футбол | 05.01.2024, 14:29
Проблема не в Зинченко. Легенда Арсенала стал на защиту украинца
Проблема не в Зинченко. Легенда Арсенала стал на защиту украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
04.01.2024, 18:11 1
Футбол
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
Свитолина снялась с турнира в Аделаиде. Костюк vs Калинина, кто у Цуренко?
06.01.2024, 06:50 4
Теннис
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
04.01.2024, 10:57 13
Футбол
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
04.01.2024, 15:04 16
Футбол
США разгромили Швецию в финале молодежного ЧМ по хоккею
США разгромили Швецию в финале молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2024, 23:06 6
Хоккей
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
05.01.2024, 10:15 12
Футбол
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
04.01.2024, 16:09 27
Футбол
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
За ЧМ-2006. Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере
04.01.2024, 12:32 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем