Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять титул в Окленде

6 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в финал хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), обыграв в полуфинале Ван Сию (Китай, WTA 71).

В матчей за трофей Элина сыграет против третьей ракетки мира и победительницы US Open 2023 Коко Гофф (США). Встреча состоится в ночь на 7 января.

Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять первый трофей в 2024 году. На победу украинки можно поставить с коэффициентом 4.40. Успех Коко расценивается в 1.23.

Победа Элины в двух сетах расценивается в 7.80, а на 2:0 от Коко коэффициент составляет 1.70.