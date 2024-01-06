Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять титул в Окленде
Элина поборется с Коко за первый трофей WTA в 2024 году
6 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в финал хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), обыграв в полуфинале Ван Сию (Китай, WTA 71).
В матчей за трофей Элина сыграет против третьей ракетки мира и победительницы US Open 2023 Коко Гофф (США). Встреча состоится в ночь на 7 января.
Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять первый трофей в 2024 году. На победу украинки можно поставить с коэффициентом 4.40. Успех Коко расценивается в 1.23.
Победа Элины в двух сетах расценивается в 7.80, а на 2:0 от Коко коэффициент составляет 1.70.
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