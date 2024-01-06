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WTA
06 января 2024, 12:46 | Обновлено 06 января 2024, 12:54
2736
5

Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять титул в Окленде

Элина поборется с Коко за первый трофей WTA в 2024 году

06 января 2024, 12:46 | Обновлено 06 января 2024, 12:54
2736
5
Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять титул в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) вышла в финал хардового турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), обыграв в полуфинале Ван Сию (Китай, WTA 71).

В матчей за трофей Элина сыграет против третьей ракетки мира и победительницы US Open 2023 Коко Гофф (США). Встреча состоится в ночь на 7 января.

Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Гофф и взять первый трофей в 2024 году. На победу украинки можно поставить с коэффициентом 4.40. Успех Коко расценивается в 1.23.

Победа Элины в двух сетах расценивается в 7.80, а на 2:0 от Коко коэффициент составляет 1.70.

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Элина Свитолина Коко Гофф котировки букмекеров азарт WTA Окленд
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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SuperMario
Мой прогноз,что Эля снимется до или во время матча..
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+1
Kamon
Причём Элину спина беспокоит 
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0
Kamon
За такое короткое время вряд-ли Элина восстановиться, так что шансов  1 процент, это вам не 3 года назад, когда Гауфф проиграла Элине, Гауфф сейчас  в полном порядке и подача сильная, причём мало сил затратила на этом турнире 
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0
Умник
Все таки люди играют не роботы, я считаю репетеция к АО, вышла супер.
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0
Андрей Залищук
шанси відверто невеликі, але віримо в диво
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0
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