«Моя задача смотреть не в микроскоп». Артета – о нынешнем Арсенале
Испанец оценил ситуацию, в которой оказалась лондонская команда
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о влиянии на команду двух кряду поражений в чемпионате Англии, которые случились в матчах с «Вест Хэмом» (0:2) и «Фулхэмом» (2:1), которые состоялись в конце декабря.
«Это не повлияло на нашу уверенность, только на набранный нами темп. До Рождества мы были лучшими в лиге. Шесть дней спустя мы на четвёртом месте, так что у людей может возникнуть сильное желание рассмотреть нашу игру в этих матчах под микроскопом. Но моя основная задача смотреть не в микроскоп, а в телескоп для того, чтобы видеть перспективу и правильно анализировать происходящее, не зависеть от одного выступления», – заявил Артета.
«Арсенал» в таблице Английской Премьер-лиги занимает 4-е место, имея 40 очков после 20 туров.
Ранее Микель Артета прокомментировал травму Александра Зинченко и трансферные планы клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Не стало бразильца Марио Загалло
Состоялась первая женская гонка Кубка мира в 2024 году