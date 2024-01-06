«Моя задача смотреть не в микроскоп». Артета – о нынешнем Арсенале

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о влиянии на команду двух кряду поражений в чемпионате Англии, которые случились в матчах с «Вест Хэмом» (0:2) и «Фулхэмом» (2:1), которые состоялись в конце декабря.

«Это не повлияло на нашу уверенность, только на набранный нами темп. До Рождества мы были лучшими в лиге. Шесть дней спустя мы на четвёртом месте, так что у людей может возникнуть сильное желание рассмотреть нашу игру в этих матчах под микроскопом. Но моя основная задача смотреть не в микроскоп, а в телескоп для того, чтобы видеть перспективу и правильно анализировать происходящее, не зависеть от одного выступления», – заявил Артета.