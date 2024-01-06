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Англия
06 января 2024, 12:07 | Обновлено 06 января 2024, 12:30
303
0

«Моя задача смотреть не в микроскоп». Артета – о нынешнем Арсенале

Испанец оценил ситуацию, в которой оказалась лондонская команда

06 января 2024, 12:07 | Обновлено 06 января 2024, 12:30
303
0
«Моя задача смотреть не в микроскоп». Артета – о нынешнем Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о влиянии на команду двух кряду поражений в чемпионате Англии, которые случились в матчах с «Вест Хэмом» (0:2) и «Фулхэмом» (2:1), которые состоялись в конце декабря.

«Это не повлияло на нашу уверенность, только на набранный нами темп. До Рождества мы были лучшими в лиге. Шесть дней спустя мы на четвёртом месте, так что у людей может возникнуть сильное желание рассмотреть нашу игру в этих матчах под микроскопом. Но моя основная задача смотреть не в микроскоп, а в телескоп для того, чтобы видеть перспективу и правильно анализировать происходящее, не зависеть от одного выступления», – заявил Артета.

«Арсенал» в таблице Английской Премьер-лиги занимает 4-е место, имея 40 очков после 20 туров.

Ранее Микель Артета прокомментировал травму Александра Зинченко и трансферные планы клуба.

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Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон
Источник ФК Арсенал Лондон
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