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Испания
06 января 2024, 10:23 | Обновлено 06 января 2024, 10:31
619
0

Ман Юнайтед и Челси намерены побороться за защитника Реала

В Англии есть интерес к Ферлану Менди

06 января 2024, 10:23 | Обновлено 06 января 2024, 10:31
619
0
Ман Юнайтед и Челси намерены побороться за защитника Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

На приобретение левого защитника мадридского «Реала» Ферлана Менди нацелены английские клуба «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Француз Менди играет в составе «сливочных» с 2019 года. За все время он провел за «Реал» во всех турнирах 147 матчей, забил 5 голов, сделал 10 ассистов.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 14 матчах без результативных действий. Контракт Ферлана Менди с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен распрощаться с Ферланом Менди.

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Ферлан Менди Челси Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Реал Мадрид
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