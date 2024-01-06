Ман Юнайтед и Челси намерены побороться за защитника Реала

На приобретение левого защитника мадридского «Реала» Ферлана Менди нацелены английские клуба «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Француз Менди играет в составе «сливочных» с 2019 года. За все время он провел за «Реал» во всех турнирах 147 матчей, забил 5 голов, сделал 10 ассистов.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 14 матчах без результативных действий. Контракт Ферлана Менди с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен распрощаться с Ферланом Менди.