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Испания
03 ноября 2023, 07:59 | Обновлено 03 ноября 2023, 08:00
973
0

Реал намерен расстаться со своим защитником

Мадридский клуб не рассчитывает на Ферлана Менди

03 ноября 2023, 07:59 | Обновлено 03 ноября 2023, 08:00
973
0
Реал намерен расстаться со своим защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Испанский «Реал» Мадрид планирует расстаться со своим левым защитником Ферланом Менди в ближайшее трансферное окно из-за его регулярных проблем со здоровьем и нестабильных результатов.

«Реал» не рассчитывает на Менди в следующем сезоне. Однако и летом испанский клуб не видел француза в команде, но получил по его трансферу предложение только из Саудовской Аравии. Сам же Менди хочет остаться в Европе и полностью отработать контракт с «Реалом», который рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Ферлан Менди сыграл семь матчей без результативных действий. С лета 2022 года француз пропустил в общей сложности 29 матчей из-за травм.

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Реал Мадрид Ферлан Менди Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Relevo
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