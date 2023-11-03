Реал намерен расстаться со своим защитником

Испанский «Реал» Мадрид планирует расстаться со своим левым защитником Ферланом Менди в ближайшее трансферное окно из-за его регулярных проблем со здоровьем и нестабильных результатов.

«Реал» не рассчитывает на Менди в следующем сезоне. Однако и летом испанский клуб не видел француза в команде, но получил по его трансферу предложение только из Саудовской Аравии. Сам же Менди хочет остаться в Европе и полностью отработать контракт с «Реалом», который рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Ферлан Менди сыграл семь матчей без результативных действий. С лета 2022 года француз пропустил в общей сложности 29 матчей из-за травм.