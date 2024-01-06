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WTA
06 января 2024, 10:04 | Обновлено 06 января 2024, 10:15
1444
0

ФОТО. Эмоции Свитолиной в победной игре с Ван Сию

Украинка победила в полуфинале турнира  WTA в Окленде

06 января 2024, 10:04 | Обновлено 06 января 2024, 10:15
1444
0
ФОТО. Эмоции Свитолиной в победной игре с Ван Сию
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) вышла в финал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Она во встрече 1/2 финала в трех сетах с камбэком переиграла китаянку Ван Сию (№71 WTA) за 2 часа и 10 минут – 2:6, 6:4, 6:3.

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Элина Свитолина WTA Окленд Ван Сию фото
Источник Sport.ua
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