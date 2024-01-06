ФОТО. Эмоции Свитолиной в победной игре с Ван Сию

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) вышла в финал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Она во встрече 1/2 финала в трех сетах с камбэком переиграла китаянку Ван Сию (№71 WTA) за 2 часа и 10 минут – 2:6, 6:4, 6:3.