WTA06 января 2024, 10:04 | Обновлено 06 января 2024, 10:15
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ФОТО. Эмоции Свитолиной в победной игре с Ван Сию
Украинка победила в полуфинале турнира WTA в Окленде
06 января 2024, 10:04 | Обновлено 06 января 2024, 10:15
1444
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) вышла в финал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
Она во встрече 1/2 финала в трех сетах с камбэком переиграла китаянку Ван Сию (№71 WTA) за 2 часа и 10 минут – 2:6, 6:4, 6:3.
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