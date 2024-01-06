Свитолину ждет 21 финал. Когда был последний титул?

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) стала участницей финала на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Она во встрече 1/2 финала с камбэком обыграла китаянку Ван Сию – 2:6, 6:4, 6:3.

В решающем поединке за трофей Свитолиной будет противостоять американка Коко Гофф – третья ракетка мира и победительница US Open 2023. Ко всему прочему, Гофф является действующей победительницей турнира в Окленде.

Для Элины Свитолиной финал в Окленде станет 21-м в карьере и она поборется за 18-й трофей.

В последний раз украинка играла в финале турнира WTA в мае 2023 года. Это было в Страсбурге (Франция), где Элина взяла трофей, обыграв в решающей встрече Анну Блинкову – 6:2, 6:3.