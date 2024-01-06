Стала известна оценка Ярмолюка за 25 минут матча Брентфорда в Кубке Англии
«Пчелы» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1
5 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский футболист «пчел» Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й, отыграв в общей сложности 25 минут с учетом добавленного времени.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов.
За матч Ярмолюк отдал 8 точных передач из 8, нанес 1 удар, совершил 2 отбора и сделал 1 перехват.
Лучшим игроком поединка был признан защитник «Вулвз» Мэтт Доэрти (7.5).
Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:1
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