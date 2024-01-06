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  4. Стала известна оценка Ярмолюка за 25 минут матча Брентфорда в Кубке Англии
Англия
06 января 2024, 10:18 |
917
0

Стала известна оценка Ярмолюка за 25 минут матча Брентфорда в Кубке Англии

«Пчелы» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 1:1

06 января 2024, 10:18 |
917
0
Стала известна оценка Ярмолюка за 25 минут матча Брентфорда в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между командами «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист «пчел» Егор Ярмолюк начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й, отыграв в общей сложности 25 минут с учетом добавленного времени.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.1 баллов.

За матч Ярмолюк отдал 8 точных передач из 8, нанес 1 удар, совершил 2 отбора и сделал 1 перехват.

Лучшим игроком поединка был признан защитник «Вулвз» Мэтт Доэрти (7.5).

Оценки WhoScored за матч Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:1

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Мэтт Доэрти Егор Ярмолюк оценки WhoScored Брентфорд Вулверхэмптон Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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