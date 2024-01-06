19 точных передач. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа в Серии А
«Грифоны» сыграли вничью с «Болоньей» со счетом 1:1
5 января состоялся матч 19-го тура Серии А между командами «Болонья» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScоred поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.
За матч Руслан отдал 19 точных передач из 25 (76%), совершил 2 отбора, сделал 5 перехватов и выиграл 1 единоборство.
Лучшим игроком поединка был признан голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес (8.1).
Оценки WhoScored за матч Болонья – Дженоа – 1:1
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