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  4. 19 точных передач. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа в Серии А
Италия
06 января 2024, 10:06 |
424
0

19 точных передач. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа в Серии А

«Грифоны» сыграли вничью с «Болоньей» со счетом 1:1

06 января 2024, 10:06 |
424
0
19 точных передач. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января состоялся матч 19-го тура Серии А между командами «Болонья» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScоred поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

За матч Руслан отдал 19 точных передач из 25 (76%), совершил 2 отбора, сделал 5 перехватов и выиграл 1 единоборство.

Лучшим игроком поединка был признан голкипер «Дженоа» Хосеп Мартинес (8.1).

Оценки WhoScored за матч Болонья – Дженоа – 1:1

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Руслан Малиновский WhoScored Дженоа Болонья оценки чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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