Брентфорд – Вулвз – 1:1. Ярмолюка ждет переигровка. Видео голов и обзор

Два крепких середняка АПЛ «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сошлись в очной дуэли в игре 1/32 финала Кубка Англии.

Победителя им определить не удалось. Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма – забил Мопе. «Волки» ответили точным ударом Дойла в средине второго тайма.

Украинец Егор Ярмолюк появился на поле на 73-й минуте, но не помог своим одноклубникам забить победный мяч. Тепер командам предстоит провести переигровку.

Стоит отметить, что команда гостей с 9-й минуте играла в меньшенстве, когда арбитр удалил Гомеса за грубый фол.

Кубок Англии. 1/32 финала. 5 января

«Брентфорд» – «Вулверхэмптон» - 1:1

Голы: Мопе (41) – Дойл (64)

Удаление: ... – Гомес (9)