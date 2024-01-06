Брентфорд – Вулвз – 1:1. Ярмолюка ждет переигровка. Видео голов и обзор
Егор Ярмолюк сыграл 20 минут
Два крепких середняка АПЛ «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сошлись в очной дуэли в игре 1/32 финала Кубка Англии.
Победителя им определить не удалось. Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма – забил Мопе. «Волки» ответили точным ударом Дойла в средине второго тайма.
Украинец Егор Ярмолюк появился на поле на 73-й минуте, но не помог своим одноклубникам забить победный мяч. Тепер командам предстоит провести переигровку.
Стоит отметить, что команда гостей с 9-й минуте играла в меньшенстве, когда арбитр удалил Гомеса за грубый фол.
Кубок Англии. 1/32 финала. 5 января
«Брентфорд» – «Вулверхэмптон» - 1:1
Голы: Мопе (41) – Дойл (64)
Удаление: ... – Гомес (9)
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